Юнас Энрот: "Стал ли вызов в сборную на Игры сюрпризом? Скорее, нет"

Голкипер минского "Динамо" и сборной Швеции Юнас Энрот в интервью клубной пресс-службе отметил, что вызов в национальную команду для участия в Олимпиаде-2018 не стал для него сюрпризом. Также хоккеист заявил, что ждет в Корее такую же хорошую организацию турнира, как и в Сочи-2014.

– Конечно, я счастлив оказаться в составе и это большая честь для меня. Очень этого ждал и рассчитываю получить прекрасный опыт.

– Стало ли это для вас сюрпризом?

– Скорее, нет. Я чувствовал, что провожу достаточно хороший год. И к тому же сборная Швеции на товарищеских турнирах по ходу сезона использовала только троих вратарей.

– Хорошо знаете коллег по амплуа, которые поедут с вами в Пхенчхан?

– Да, конечно, я играл и с Фастом, и с Хелльбергом, поэтому отлично знаком с каждым из них.

– Хелльберг сейчас прилетел в Минск. Успели пообщаться?

– Еще нет. Но завтра собираюсь перекинуться с ним парой фраз.

– Как считаете, кто станет первым номером сборной в Пхенчхане?

– Без понятия. Посмотрим. Если честно, я сейчас не думаю об этом. Стараюсь фокусироваться на оставшихся матчах клуба.

– Какие ваши главные воспоминания от Олимпиады в Сочи?

– Все, что сопутствовало турниру. Сложно выделить что-то одно. В целом было здорово стать частью такого события и получить этот опыт, соприкоснуться с организацией: олимпийская деревня, персонал… И еще было круто в этом году вернуться в Сочи вместе с "Динамо" и посмотреть, как все изменилось за четыре года.

– Чего ждете от предстоящих Олимпийских игр?

– Не знаю, наверное, это тоже будет круто. Хороший турнир, сильные соперники. И, полагаю, принимающая сторона постарается не меньше, чем Сочи. Жду такой же классной организации.