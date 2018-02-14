Юлиус Шуплер: "Все в Словакии хотят медалей от сборной по хоккею"

Словацкий тренер Юлиус Шуплер в интервью "СЭ" отметил, что от сборной Словакии на родине ждут медалей Олимпиады в Пхенчхане. Напомним, что словаки выступают в одной группе с Россией.

– Все хотят завоевать медали, но нужно реально оценивать шансы. Нас порадует, если команда преподнесет приятный сюрприз. Раньше выход в четвертьфинал был хорошим результатом. Помню, как в Лиллехаммере в 1994 году мы выиграли группу и уступили России лишь в овертайме.

– На бумаге словацкая команда не сильнее Словении.

– На Олимпиаде нет слабых соперников. Мы держим за команду кулаки, ведь для очень нас важно выступление на главном турнире четырехлетия. Они могут порадовать наших болельщиков. Словакия – хоккейная страна, все живут этим видом спорта, когда играет сборная. За последние 10 лет у нас было несколько конфликтов игроков и федерации. Нам надо запастись терпением, систематизировать работу с молодыми игроками. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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