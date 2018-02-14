Юлиус Шуплер: "Сборная России фаворит не только матча со словаками, но и всего турнира"

Словацкий тренер Юлиус Шуплер в интервью "СЭ" назвал российскую сборную фаворитом Олимпиады в Пхенчхане. По мнению специалиста, то, что команда сформирована на основе двух клубов, является ее преимуществом. В первом туре олимпийского турнира Россия сыграет со Словакией.

– Значит, у вашей сборной будет налажено взаимодействие, – сказал Шуплер. – Успешные команды добивались результата благодаря комбинационной игре. Каждому хоккеисту важно играть на команду. В современном хоккее важны многие другие аспекты. Многое держится на мастерстве игроков в обороне и атаке. Конечно, российская команда – фаворит всего турнира, а не только матча со словаками. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Интервью Юлиуса Шуплера

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