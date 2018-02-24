Йозеф Яндач – о поражении в матче за бронзу: "Мы будем двигаться дальше, это не трагедия"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач расстроен, что команда не смогла воспользоваться отсутствием игроков из НХЛ на Олимпийских играх и завоевать медаль турнира. Напомним, что чехи проиграли Канаде со счетом 4:6 в матче за бронзу.
– Позитивный момент турнира – это то, что мы смогли выйти в четвертьфинал, и боролись с Канадой до последней минуты в игре за третье место, – цитирует Hokej.cz Яндача. – Мы очень хотели медаль, но, к сожалению, не смогли ее выиграть. Надеюсь, время залечит эту рану. Таковы реалии спорта. У нас были отличные шансы, ведь в турнире не принимают участие игроки из НХЛ. Но мы будем двигаться дальше, это не трагедия.
tilitryam
Болели за чехов,хотя понимали, что канадцы сильнее. Конечно, когда играли чехи с россиянами,то болели за своих. Тут в новостях всплыла такая странная идея не приезжать чешским биатлонистам на КМ по биатлону в Тюмень не вяжется в сознании со спортивными чехами. С американцами все понятно: политика решает все. Надеемся. этот бред однажды закончится. Играли чехи отлично. Обидно было, когда им гол не посчитали! У них действительно был шанс.
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