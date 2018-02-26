Яровая посчитала заказной истерикой статью New York Post, которая назвала российских хоккеистов "командой без страны"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение, что статья газеты New York Post, где сборная России по хоккею названа "командой без страны", разоблачает это издание в обслуживании антироссийской политики и является не чем иным, как заказной истерикой.

По итогам финала Олимпиады, в котором Россия победила Германию (4:3 ОТ), американское издание опубликовало материал с заголовком "A team without a country wins hockey gold" ("Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира").

– Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое, – приводит ТАСС слова Яровой. – Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США: "патология лживой ненависти и грязных технологий. Издание, видимо, разоблачило себя в том, что обслуживает антироссийскую политику и мобилизовано информационным наемником.

Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США. У простых в американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение.

Эта выходка написана под диктовку тех, кто провернул всю подлость против Олимпиады, против всех наших спортсменов, против России и впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата! Они так и не поняли, что народ нашей страны – и есть команда России, достоинство которой никогда и никем не было и не будет сломлено.

New York Post назвала российских хоккеистов "командой без страны".

​И вот, что ответили в России