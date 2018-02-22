13:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ярослав Шпачек: "Ягр был в лонг-листе летом. Сейчас его не рассматривали"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек рассказал о том, что Яромир Ягр был кандидатом в национальную команду летом прошлого года. Однако, по его словам, форвард предпочел подписать контакт с "Калгари".

- Летом Ягр был кандидатом в сборную, находился в лонг-листе. Но он предпочел подписать контракт в НХЛ. Сейчас, после его отъезда из "Калгари", его кандидатура уже не рассматривалась. У него были проблемы со здоровьем, и состав к моменту его возвращения из Канады уже был сформирован и объявлен. (Игорь РАБИНЕР)

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