Ярослав Шпачек: "Верим, что обыграем Россию как в Нагано"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек рассказал о том, что он не будет показывать фильм о победе чешской сборной над Россией на Олимпиаде-1998 в Нагано.
- Будем ли мы показывать команде фильм о победе в Нагано? Обойдемся без этого, - сказал Шпачек. - Мы и так готовы к игре. И верим, что нам и без лишней мотивации удастся повторить исход матча с Россией в Нагано. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Есть мнение...
Мы сильнее индивидуально, они крепче командно. Мы их должны порвать по раскладам, мы должны были порвать и словаков, но продули. Чехи чрезвычайно скрипучая телега, но она едет, со скрипом обгоняя и сильных и слабых соперников, мы резвые кони, но местами нас несёт по непаханной. И когда мы будем вихрем проноситься мимо этой скрипучей телеги, самое страшное, что на нас могут накинуть оглобли и уздечку. И управлять нами. Всё, что нас связывает уже пол-века в хоккее с чехами - это магия. Она каждый раз решает, кто победит. Я думаю, в этот раз магия нужна чехам, мы должны обойтись без неё. Осторожно верю в успех.
18:27 22 февраля
aech_63
Самым лучшим ответом будет снять штанишки с засранцев и прилюдно выпороть чемпионов американо-чешской лиги
17:22 22 февраля
Дикий Мяв
человек за футбол Весна... обострения....
16:08 22 февраля
Якут Хан
Сильвер--- отличный анонс!) Да уж, не ахти мы мягко говоря с чехами в плоф
14:48 22 февраля
человек за футбол
ты замахнулся на святое для ОАР 12 место в медальном зачете гад такой! если ОАРские хоккеисты проиграют чехам то ОАРСКАЯ команда будет в конце второго десятка ....как ты проклятый тренер сборной чехии можешь так говорить и даже думать?!!!!! настоящие патриоты оаровцы споймают тебя в подворотне и страшно отомстят подлый чех!!!! Суперкоманда ОАР сможет завоевать второе золото для своей супер страны под названием ОАР !!!!Мы гордые люди и наш оаропоезд стоит на запасном пути!!!! Ура Мудко чемпион!!
14:35 22 февраля
Джон....Сильвер
РОССИЯ – ЧЕХИЯ 1992 чм Россия – Чехословакия – 4:2 (группа) 1994 ои Россия – Чехия – 4:3 (группа) 1995 чм Чехия – Россия – 2:0 (четвертьфинал) 1997 чм Чехия – Россия – 4:3 (матч за 3-е место) 1998 ои Россия – Чехия – 2:1 (группа) 1998 ои Чехия – Россия – 1:0 (финал) 1998 чм Чехия – Россия – 2:2 (2 этап) 1999 чм Россия – Чехия – 6:1 (2 этап) 2001 чм Чехия – Россия – 4:3 (2 этап) 2002 ои Россия – Чехия – 1:0 (четвертьфинал) 2002 чм Россия – Чехия – 3:1 (четвертьфинал) 2003 чм Чехия – Россия – 3:0 (четвертьфинал) 2005 чм Россия – Чехия – 2:1 (2 этап) 2006 ои Чехия – Россия – 3:0 (матч за 3-е место) 2006 чм Чехия – Россия – 4:3 ОТ (четвертьфинал) 2007 чм Россия – Чехия – 4:0 (четвертьфинал) 2008 чм Россия – Чехия – 5:4 (группа) 2010 ои Россия – Чехия – 4:2 (группа) 2010 чм Чехия – Россия – 2:1 (финал) 2011 чм Чехия – Россия – 3:2 (2 этап) 2011 чм Чехия – Россия – 7:4 (матч за 3-е место) 2012 чм Россия – Чехия – 2:0 (группа) 2016 чм Чехия – Россия – 3:0 (группа) 2017 чм Россия – Чехия – 3:0 (группа) Всего: Россия – 12 побед Чехия – 11 побед В плэй-офф: Россия – 3 победы , Чехия – 8 побед Матчи за медали: Россия – 0 побед, Чехия – 5 побед Сборная Чехии - тягучая игра, основная ставка на сильную оборону и контр-выпады. Чешские вратари одни из лучших за последние 25 лет. В стыковых матчах Россия сильно уступает Чехии, в матчах за медали - Беда. По составу сборная РФ гораздо сильнее, но она была сильнее и в Нагано-1998...чехи наших победили в финале 1:0, не пробился даже Буре. Мотивация у РФ много выше - ни одного Олимпийского Титула, в отличие от чехов. Для РФ не выигрыш титула сродни Катастрофы!
14:11 22 февраля