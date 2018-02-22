Ярослав Шпачек: "Верим, что обыграем Россию как в Нагано"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек рассказал о том, что он не будет показывать фильм о победе чешской сборной над Россией на Олимпиаде-1998 в Нагано.

- Будем ли мы показывать команде фильм о победе в Нагано? Обойдемся без этого, - сказал Шпачек. - Мы и так готовы к игре. И верим, что нам и без лишней мотивации удастся повторить исход матча с Россией в Нагано. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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