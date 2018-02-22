Ярослав Шпачек: "В матче с Россией не уповаем на буллиты"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в преддверии матча с Россией в полуфинале Олимпиады-2018 отметил, что он не рассчитывает на серию буллитов. По его словам, он надеется на хорошую игру вратаря Павла Францоуза.

- Две победы в сериях буллитов над Канадой и США не означают, что с Россией мы рассчитываем на то же. Да, Францоуз играет прекрасно, но у нас есть план на игру, и мы надеемся за счет него добиться победы. Да, мы проиграли России последние пять матчей, но любые серии рано или поздно заканчиваются. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что полуфинальный матч хоккейного турнира на Олимпиаде Чехия - Россия состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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