12:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ярослав Шпачек: "Пусть русские читают регламент"

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Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в интервью "СЭ" в Чешском доме перед премьерой фильма, посвященного победе чехов на Играх в Нагано 20 лет назад, прокомментировал удаление российских камер с сегодняшней тренировки его команды. 

- Пусть русские читают регламент, - заявил Шпачек. - Тогда они поймут, что мы имели на это право.

Напомним, сегодня пресс-атташе сборной Чехии во время тренировки хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы во время съемки. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч 1/2 финала олимпийского турнира Чехия - Россия состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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palychhh

Ничего, наши парни злее будут, закатают под лёд и сверху напишут "до того"...

13:26

grad45

и какие же секреты у чехов будут? с пушками, наверное, выйдут или голые... от них всё можно ожидать...

13:13

Czechplayer

"Хватал руками камеры"))) А ничего, что менеджер Ян Черны не один раз обратился по хорошему, а папарацци делали вид, что не слышат его. Уж больно дешевая провокация получилась, ребята. Смешно еще было, как папарацци потом в микст-зоне ныли и плакались иностранным журналистам, какие злые чехи, по камерам били)))

12:58

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