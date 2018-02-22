Ярослав Шпачек: "Пусть русские читают регламент"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в интервью "СЭ" в Чешском доме перед премьерой фильма, посвященного победе чехов на Играх в Нагано 20 лет назад, прокомментировал удаление российских камер с сегодняшней тренировки его команды.
- Пусть русские читают регламент, - заявил Шпачек. - Тогда они поймут, что мы имели на это право.
Напомним, сегодня пресс-атташе сборной Чехии во время тренировки хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы во время съемки. (Игорь РАБИНЕР)
Напомним, матч 1/2 финала олимпийского турнира Чехия - Россия состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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palychhh
Ничего, наши парни злее будут, закатают под лёд и сверху напишут "до того"...
13:26
grad45
и какие же секреты у чехов будут? с пушками, наверное, выйдут или голые... от них всё можно ожидать...
13:13
Czechplayer
"Хватал руками камеры"))) А ничего, что менеджер Ян Черны не один раз обратился по хорошему, а папарацци делали вид, что не слышат его. Уж больно дешевая провокация получилась, ребята. Смешно еще было, как папарацци потом в микст-зоне ныли и плакались иностранным журналистам, какие злые чехи, по камерам били)))
12:58