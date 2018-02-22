Ярослав Шпачек: "Пусть русские читают регламент"

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек в интервью "СЭ" в Чешском доме перед премьерой фильма, посвященного победе чехов на Играх в Нагано 20 лет назад, прокомментировал удаление российских камер с сегодняшней тренировки его команды.

- Пусть русские читают регламент, - заявил Шпачек. - Тогда они поймут, что мы имели на это право.

Напомним, сегодня пресс-атташе сборной Чехии во время тренировки хватал руками камеры российских телевизионщиков и закрывал объективы во время съемки. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч 1/2 финала олимпийского турнира Чехия - Россия состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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