Яри Курри: "Нейтральный флаг для сборной России? Это можно использовать как преимущество"

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады-1998 в составе сборной Финляндии Яри Курри в интервью RT высказал мнение о том, что российские хоккеисты должны выступить на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе, несмотря на запрет МОК участвовать под национальным флагом. Бывший форвард, в настоящее время занимающий пост генерального менеджера "Йокерита", полагает, что россиянам стоит радоваться возможности выступить на соревнованиях в Корее.

– Россияне не могут участвовать в зимних Олимпийских играх под своим флагом и выступят лишь как команда нейтральных игроков. Вдобавок сказывается отсутствие хоккеистов НХЛ. Как это повлияет на турнир в целом?

– На эту тему было сказано немало слов, но, надеюсь, к тому моменту, как на олимпийский лед упадет шайба, все мы об этом забудем и сможем сконцентрироваться на турнире, на играх. Для хоккея выдался сложный год. Олимпиада пройдет без игроков НХЛ, непростая ситуация сложилась для российского спорта, в частности хоккея. Но, надеюсь, время залечит эти раны. До открытия Олимпийских игр остается менее 60 дней. И хотелось бы это время потратить на то, чтобы сосредоточиться на игре.

– Хотите сказать, что отсутствие игроков НХЛ и странная ситуация с россиянами, выступающими под нейтральным флагом, на турнире в целом не скажутся?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Как я уже говорил, время лечит. До начала турнира еще остается время. Будем надеяться, что у людей появится шанс участвовать в Олимпиаде.

– Южная Корея, обеспокоенная экономической стороной вопроса, обратилась в МОК с просьбой допустить российскую хоккейную сборную до ОИ. Может ли экономическое давление на что-нибудь здесь повлиять?

– Думаю, весь хоккейный мир переживал на этот счет, ведь Россия – важная часть хоккейной семьи. И было бы очень печально, если бы россияне не сыграли на Олимпиаде. Но я, на самом деле, особо не тревожился. Решение было принято верное, хотя для российской команды, конечно, это время стало настоящим испытанием.

– Почему российских хоккеистов принуждают выступать под нейтральным флагом, если они в допинговом скандале не замешаны?

– Надеюсь, они действительно непричастны ко всем этим скандалам. МОК, я думаю, проделал большую работу, изучив эту ситуацию. Не уверен, что достаточно компетентен, чтобы обсуждать произошедшее. Как я уже сказал, это тяжелые времена для российской спортивной семьи, в том числе для хоккея. Надеюсь, они стойко их выдержат. Но сейчас, полагаю, другого нам не остается.

– В России решение МОК вызвало неоднозначную реакцию. Большинство спортсменов говорят о желании несмотря ни на что отправиться на Олимпийские игры в качестве нейтральных атлетов. Для других же это неприемлемо. Что вы об этом скажете?

– Я считаю, россиянам нужно отправиться на Олимпиаду и состязаться. Гордиться тем, что они русские, и радоваться участию. Это очень важно.

– По-вашему, выступление под нейтральным флагом оказывает на спортсмена деморализующее воздействие?

– Мне кажется, это можно использовать как преимущество. Кроме того, спортсмены проводят много лет и месяцев в упорной подготовке к Олимпийским играм, и я надеюсь, что на самой Олимпиаде они покажут класс.