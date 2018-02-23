03:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ян Коварж: "Чехия должна обыграть Россию"

3

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной Чехии Ян Коварж считает, что его команде по силам справиться со сборной России в полуфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2018, намеченного на пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

– Это особенный матч для всех, – цитирует hokej.cz слова Коваржа. – С самого начала известно, что Россия – главный фаворит и, возможно, самая сильная команда "на бумаге". Но мы должны победить их.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andersen32

Коварж балбес не на бумаге.

12:23

Последний Легион

чехия должна со..ть. РОССИЯ ведёт уже 2-0 !!!

12:00

M.WOWCHIK

Россия будет в финале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10:17

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!