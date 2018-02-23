Ян Коварж: "Чехия должна обыграть Россию"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной Чехии Ян Коварж считает, что его команде по силам справиться со сборной России в полуфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2018, намеченного на пятницу, 23 февраля. Начало встречи в Пхенчхане – 10.40 по московскому времени. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры Чехия – Россия. Видеотрансляция в прямом эфире доступна здесь.

– Это особенный матч для всех, – цитирует hokej.cz слова Коваржа. – С самого начала известно, что Россия – главный фаворит и, возможно, самая сильная команда "на бумаге". Но мы должны победить их.