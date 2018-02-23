Ян Коларж: "Судьи должны были серьезнее наказать Ковальчука"

Защитник сборной Чехии Ян Коларж после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были серьезнее наказать российского форварда Илью Ковальчука. Во втором периоде Ковальчук был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.
- Я не знаю, было ли у него намерение ударить в колено. Иногда так бывает в борьбе, что ты просто не успеваешь остановить свое тело, - приводит "Р-Спорт" слова Коларжа. - Но Ковальчук действительно попал мне прямо в колено. Да, судья мог бы дать и более серьезный штраф, и это могло сделать матч совершенно иным. Но мы не можем использовать этот момент как оправдание нашему поражению.
Потом мне Ковальчук ничего так и не сказал. Он знал, что ударил меня в колено, и принести извинения ничего бы не стоило. Ковальчук мог бы подойти и сказать несколько слов.
Могут ли Ковальчука лишить финала Олимпиады? //
Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты до рекорда Олимпиад //
Илья Ковальчук: "Было страшно, что удалят до конца матча"
Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133156276.html
внеигры
НАДО БЫЛО ВЫГНАТЬ.
19:10 23 февраля
nailsh78
сами то.. вчера как вел пресс-аташе Чехии ? вратарь игнорировал прессу и тп.. - вообщем сами нагнетали ж.. - чего требовать теперь
17:54 23 февраля
Andrei iz Rossia
А это что-то изменило?
17:22 23 февраля
pereyra72
нууу,начинается скулёж! если бы чехи выиграли,то никто бы и не вспомнил 'про колено',тут все на Россию гонят,надо же и им что-нибудь высрать!
17:10 23 февраля
Bodhishatva
Нытики!
15:43 23 февраля