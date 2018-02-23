15:16 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ян Коларж: "Судьи должны были серьезнее наказать Ковальчука"

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Защитник сборной Чехии Ян Коларж после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были серьезнее наказать российского форварда Илью Ковальчука. Во втором периоде Ковальчук был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.

- Я не знаю, было ли у него намерение ударить в колено. Иногда так бывает в борьбе, что ты просто не успеваешь остановить свое тело, - приводит "Р-Спорт" слова Коларжа. - Но Ковальчук действительно попал мне прямо в колено. Да, судья мог бы дать и более серьезный штраф, и это могло сделать матч совершенно иным. Но мы не можем использовать этот момент как оправдание нашему поражению.

Потом мне Ковальчук ничего так и не сказал. Он знал, что ударил меня в колено, и принести извинения ничего бы не стоило. Ковальчук мог бы подойти и сказать несколько слов.

Могут ли Ковальчука лишить финала Олимпиады? // 
Ковальчуку осталось набрать четыре штрафные минуты до рекорда Олимпиад //  
Илья Ковальчук: "Было страшно, что удалят до конца матча"

Трансляция матча Чехия - Россия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180223/1133156276.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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внеигры

НАДО БЫЛО ВЫГНАТЬ.

19:10 23 февраля

nailsh78

сами то.. вчера как вел пресс-аташе Чехии ? вратарь игнорировал прессу и тп.. - вообщем сами нагнетали ж.. - чего требовать теперь

17:54 23 февраля

Andrei iz Rossia

А это что-то изменило?

17:22 23 февраля

pereyra72

нууу,начинается скулёж! если бы чехи выиграли,то никто бы и не вспомнил 'про колено',тут все на Россию гонят,надо же и им что-нибудь высрать!

17:10 23 февраля

Bodhishatva

Нытики!

15:43 23 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!