Ян Коларж: "Судьи должны были серьезнее наказать Ковальчука"

Защитник сборной Чехии Ян Коларж после поражения в полуфинале Олимпиады-2018 от России (0:3) заявил, что судьи должны были серьезнее наказать российского форварда Илью Ковальчука. Во втором периоде Ковальчук был удален на две минуты за удар в колено Коларжа, чехи требовали удаления до конца матча.

- Я не знаю, было ли у него намерение ударить в колено. Иногда так бывает в борьбе, что ты просто не успеваешь остановить свое тело, - приводит "Р-Спорт" слова Коларжа. - Но Ковальчук действительно попал мне прямо в колено. Да, судья мог бы дать и более серьезный штраф, и это могло сделать матч совершенно иным. Но мы не можем использовать этот момент как оправдание нашему поражению.

Потом мне Ковальчук ничего так и не сказал. Он знал, что ударил меня в колено, и принести извинения ничего бы не стоило. Ковальчук мог бы подойти и сказать несколько слов.

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