Яковлев заменил Хафизуллина в составе сборной России на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) объявил об изменении в составе нашей команде на Олимпиаду. Вместо травмированного защитника СКА Динара Хафизуллина в турнире примет участие другой игрок обороны питерского клуба - Егор Яковлев. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, на групповом этапе Россия, которая готовится к Олимпиаде в городе Анян, сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).