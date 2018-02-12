Яковлев и Каблуков, вероятно, не будут включены в заявку на матч со Словакией

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что хоккеисты Егор Яковлев и Илья Каблуков, скорее всего, не попадут в заявку матча со Словакией в рамках Олимпиады в Пхенчхане. Встреча состоится 14 февраля.

– Будем играть в 7 защитников и 13 нападающих. По тому, кто не играет, до конца еще не решили, дайте нам пару дней, – цитирует "Р-Спорт" Витолиньша.– Но, да, вероятно, Яковлев и Каблуков на матч заявлены не будут.

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