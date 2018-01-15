Нападающий "Калгари" Яромир Ягр не вошел в состав сборной Чехии на Олимпиаду 2018 года, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза. Таким образом, 45-летний форвард, который по данным СМИ в ближайшее время покинет "Флэймз", не сможет выступить на шестых в своей карьере Играх.

В заявку команды на соревнования в Пхенчхане включены 25 игроков. Наибольшее представительство у КХЛ - 15 человек, у чемпионата Чехии - 7, у швейцарской лиги - 3.

Состав сборной Чехии выглядит следующим образом:

вратари: Павел Францоуз ("Трактор", КХЛ), Доминик Фурх ("Авангард", КХЛ), Патрик Бартошак ("Витковице");

защитники: Михал Йордан, Ян Коларж (оба - "Амур", КХЛ), Томаш Кундратек ("Торпедо", КХЛ), Войтех Мозик ("Витязь", КХЛ), Якуб Накладал ("Локомотив", КХЛ), Ондржей Немец ("Брно"), Адам Полашек ("Сочи", КХЛ), Ондржей Витасек ("Югра", КХЛ);

нападающие: Михал Бимер, Роман Червенка (оба - "Фрибург", Швейцария), Мартин Эрат ("Брно"), Милан Гулаш ("Пльзень"), Роман Горак ("Витязь", КХЛ), Петр Коукал ("Маунтфилд"), Ян Коварж ("Металлург" Мг, КХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри-Пиотта", Швейцария/"Пльзень"), Томаш Мертль ("Пльзень"), Лукаш Радил ("Спартак", КХЛ), Михал Ржепик ("Слован", КХЛ), Иржи Секач ("Ак Барс", КХЛ), Михал Вондрка ("Спарта"), Томаш Зогорна ("Амур", КХЛ).

Самым возрастным игроком чешской сборной стал 36-летний форвард Мартин Эрат. Самым молодым - 22-летний нападающий Доминик Кубалик.