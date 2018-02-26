Вячеслав Войнов: "От того, что на Олимпиаде не было игроков НХЛ, радость от золота не меньше"

Защитник сборной России Вячеслав Войнов подчеркнул, что отсутствие игроков НХЛ не повлияло на его радость от победы на Олимпиаде-2018. Из-за отсутствия договоренности с лигой, хоккейный турнир впервые с 1994 года прошел без хоккеистов НХЛ. В финале Россия победила в овертайме Германию (4:3).
– Мы во всех матчах старались показывать свой лучший хоккей на протяжении всех 60 минут, - цитируют "Известия" Войнова. - Этот финал не был исключением. Что-то у нас получалось, а на отдельных отрезках испытывали трудности. Надо отдать должное сопернику, оказавшему достойное сопротивление. Но всё это время мы думали только о том, что в каждом эпизоде надо сыграть на пределе возможностей. И в конце третьего периода, проигрывая, думали об этом же. За счет этого сумели отыграться и дожать немцев в овертайме.
– Ожидали такого сопротивления со стороны команды Германии?
– Их игра не стала для нас неожиданностью. Мы смотрели видео их предыдущих матчей. Понимали, что нужно отнестись к немцам серьезно.
– Чем отличается сочинская Олимпиада с игроками НХЛ и Игры в Пхенчхане без них?
– Трудно сказать. Главное, медаль одна и та же. И эмоции те же самые. От того, что не было представителей НХЛ, радость от этого золота меньше не становится.
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/713246/aleksei-fomin/voinov-my-igrali-na-predele-svoikh-vozmozhnostei
Весёлый℗
"От того, что на Олимпиаде не было игроков НХЛ, радость от золота не меньше" - ерунда: пиндостан прислал лучших своих сынов, но и те погорели 0:4. какая бо-о-оль! какая бо-о-оль! выбили пиндосам зубик коренно-о-ой!..))
23:13 26 февраля
Boleijj protiv
Естественно, нефте-газ та бабло отвалит не меньше, а тут и пыхтеть надо было меньше, Германия, это не Кросби и ко.
20:49 26 февраля