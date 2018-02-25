11:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вячеслав Войнов: "Нужно время, чтобы осознать, что произошло в финале"

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Олимпийский чемпион Пхенчхана Вячеслав Войнов признался, что пока не осознал важность победы в финале Игр над Германией (4:3 ОТ). Он подчеркнул, что сборная России была очень мотивирована в борьбе за золото.

– Сложно объяснить, что я чувствую сейчас, – сказал Войнов. – Нужно немного времени, чтобы осознать, что произошло.

– Что чувствовали, когда Гусев сравнял счет?

– Мы старались играть все 60 минут вне зависимости от счета.

– Что это золото значит для сборной России?

– Скажу снова: нужно время, чтобы понять, что это было. Но мы хотели эту медаль – это правда. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Сибиряк.1974.СМ

Слава, спасибо! Желаю выиграть ЧМ и войти в "Золотой Клуб"

12:25

remiz

Если по сути дела... вы ПРОкакаБАЛИ матч... и перед овером вас Знарок накрутил... вот я не припомню - когда я смотрел больше на девочек на трибуне, чем на саму игру, а матчи сборной СССР смотрю с 70 года

12:10

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