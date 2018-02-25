Вячеслав Войнов: "Нужно время, чтобы осознать, что произошло в финале"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Вячеслав Войнов признался, что пока не осознал важность победы в финале Игр над Германией (4:3 ОТ). Он подчеркнул, что сборная России была очень мотивирована в борьбе за золото.

– Сложно объяснить, что я чувствую сейчас, – сказал Войнов. – Нужно немного времени, чтобы осознать, что произошло.

– Что чувствовали, когда Гусев сравнял счет?

– Мы старались играть все 60 минут вне зависимости от счета.

– Что это золото значит для сборной России?

– Скажу снова: нужно время, чтобы понять, что это было. Но мы хотели эту медаль – это правда. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия - Германия