Вячеслав Фетисов: "Сборная России по хоккею была в 55 секундах от позора"

Бывший капитан и главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов подчеркнул, что хоккейная команда избежала позора в финале олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. В решающем матче россияне победили Германию в овертайме (4:3), причем за 55 секунд до конца третьего периода уступали 2:3.

- Я думал, будет намного проще. С одной стороны, мы рады победе, но с другой должны понимать, что были в 55 секундах от позора, - сказал Фетисов в эфире "России 1". - У нас появились новые герои - Гусев и Капризов. Хочу поздравить Дацюка и Ковальчука, которых я брал в Солт-Лейк Сити. Я рад, что они смогли дотерпеть и принесли стране радость.

Украинское СМИ: российские хоккеисты чудом избежали позора