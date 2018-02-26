Вячеслав Фетисов: "Сборная России по хоккею была в 55 секундах от позора"

Бывший капитан и главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов подчеркнул, что хоккейная команда избежала позора в финале олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. В решающем матче россияне победили Германию в овертайме (4:3), причем за 55 секунд до конца третьего периода уступали 2:3.
- Я думал, будет намного проще. С одной стороны, мы рады победе, но с другой должны понимать, что были в 55 секундах от позора, - сказал Фетисов в эфире "России 1". - У нас появились новые герои - Гусев и Капризов. Хочу поздравить Дацюка и Ковальчука, которых я брал в Солт-Лейк Сити. Я рад, что они смогли дотерпеть и принесли стране радость.
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Обыграли нашими нхловцами одну из слабейших европейских сборных, а шуму и понтов огого.....
04:45
Thomas_Boy_
Весёлый℗ ___________ Так-то реальный Веселый, может, и не всегда был приятен и корректен, да. И мнение его предвзятым было. Но лучше он, чем убогая ватная пародия на него.
02:27
Весёлый℗
Фетисов лучший, и я рад, что есть достойная ему смена) мы чемпионы! Слава России!!!)))
23:17 26 февраля
V0VaN
trops57 Стыдно об этом говорить Фетисову. Игра кончается после финального свистка, а не за 55 сек до окончания. Может быть он раньше так и заканчивал играть? 22:27 ========================================================================================================== не помню какого года суперсерия... ща позырил в Интернете... наверное это... бостон -цска 4-5 (1988-89) .... просто помню детские воспоминания... цска драл нхл-овскую команду чуть ли не в ноль, а фетисов расслабился и привёз 3 гола... щот вроде даже сравняли.... может не эта игра... в-общем фетисов и сам до сирены не доигрывал)))
22:46 26 февраля
miker65
trops57, немцы безусловно, великая спортивная нация. И в хоккеее они бы давно доминировали бы уже, как в футболе.... Если бы немцы не были такими жадными. Они же удавятся за пфеннинг! Финны потратились в 90-е на двух наших тренеров после постоянных проигрышей с двузначными счетами и вышли на топовый уровень! Немцам денежку жалко на двух канадских или на двух русских хороших тренеров.
22:39 26 февраля
Boleijj protiv
"Немцы, великая спортивная страна и то что они вышли на самый высокий уровень и в хоккее, никого не должно удивлять" Ватные спецы проснулись. Германия как была сборная 7-ая - 10-ая в мире, так и осталась. До Чехии ей еще далеко. На высокий уровень они не вышли, на месте Германии спокойно могла оказаться какая-нибудь Латвия.
22:37 26 февраля
miker65
Нефанат, молодые пацаны, безусловно молодцы! Тарасовский дух показали!Спасли ветеранов от позора. И золотишко олимпийское на дороге не валяется.
22:32 26 февраля
Boleijj protiv
nefanat --------- Везет сильнейшим. И? Россия была на этом турнире неудачников сильнейшим, что дальше? Хоккей из-за этого в России не поднялся, если суммировать все хоккейные соревнования сильнейших за последние 22 года, то Россия идет на 6-ом месте.
22:32 26 февраля
trops57
Стыдно об этом говорить Фетисову. Игра кончается после финального свистка, а не за 55 сек до окончания. Может быть он раньше так и заканчивал играть? А вот я помню как наши баскетболисты, олимпийские игры выиграли за 3 сек. А после нашей встречи с канадцами, играли чехи и за 3 сек то же игру спасли... канадцы. А тогда что можно сказать про проигрыш канадцев. Мы прошли по краешку и победили. А они (канадцы)сорвались и летят, летят. Это сколько надо бы выпить что бы записать немцев в аутсайдеры? Можно вспомнить ЧЕ по волейболу,- финал. Немцы, великая спортивная страна и то что они вышли на самый высокий уровень и в хоккее, никого не должно удивлять
22:27 26 февраля
Boleijj protiv
На ОИ - 80 было всем пофиг, поэтому и Тихонова не уволили. ОИ 80 очередная победа на ОИ, ну не получилось, ничего страшного. Негласно победа в 79-ом и 82-ом перекрыло все. Вчера же, победе над немцами радовались так, будто бы обыграли Кросби и ко. А по факту, выиграли по уровню во дворовым турнире.
22:27 26 февраля
miker65
Спартак-онлайн, ладно тогда я пересмотрю. Я с тех пор не ппресматривал...Пиндосов то ли в группе, то ли накануне турнира двузначно дернули... Ну как тут соберешься после этого?
22:27 26 февраля
nefanat
miker65 Человек сказал правду. Чего тут такого великого? Победа просто говенная_____________________а вы знаете, какие силы нужно собрать в душе, чтобы собраться на этот последний рывок в последнюю минуту? Повезло, конечно. Но везёт сильнейшим. Руки бы опустили и всё, никакого везения.
22:26 26 февраля
volish17
Тренер Сборной не смог поставить игру команды , да выиграли со скипом , но то как играла команда очень много оставляет вопросов .
22:21 26 февраля
Spartak-Online1
miker65,пересматривал как раз года два три назад ,есть в инете два периода с Озеровым.Ничего подобного-пиндосы тогда выиграли по делу.А то что Третьяка заменили,конечно ошибка Тихонова.
22:17 26 февраля
miker65
Бен Ричардс, тупой народ на пропаганду не только у нас клюет, как плотва на манку...В Пиндосии не меньше нашего в разный пропагандистский бред, верят...
22:15 26 февраля
ladafan
Бен Ричардс ты к Нашей стране ничего общего не имеешь, прихвостень....
22:07 26 февраля
Бен Ричардс
miker65 Судя по массовому психозу у нас 86% населения говорящих правду считает врагами России, как говорил Дж. Оруэлл «Во времена всеобщей лжи говорить правду — это революционный акт».
22:03 26 февраля
Сутра Бодуныч
Все правильно сказал.Я б с дворовой алкашней этих немцев бы уверенней обыграл.
22:03 26 февраля
rruslland
Вячеславу-практически всю жизнь побеждавшему красной машиной заведомо слабых соперников,видней)
22:02 26 февраля
mstia13
Spartak-Online1 В 55 секундах от позора...Фетисов конечно великий игрок.А как сами опозорились против студентов,видимо уже подзабыл. 21:55 ------------- Вот они тогда не отскочили)))
22:01 26 февраля
miker65
Spartek-on-line, ты пересмотри тот финальный матч. Пиндосы из своей зоны выйти весь матч не могли.....ну и Тихонов-старший завибрировал тогда еще , сменив зачем-то Третьяка после 1-го периода. Там практически подавляющее преимущество было. Ну и через год показали всем как надо играть на Кубке Канады-81. Счет напомнить?
22:01 26 февраля
Albertozi
Языком он горазд трепать
21:57 26 февраля
Spartak-Online1
В 55 секундах от позора...Фетисов конечно великий игрок.А как сами опозорились против студентов,видимо уже подзабыл.
21:55 26 февраля
Rome22
Фетисов мужик, говорит как есть... все видели, что просто повезло с голом Гусева...отскочили...
21:53 26 февраля
mstia13
miker65 Человек сказал правду. Чего тут такого великого? Победа просто говенная. Должны были выйти и в первом периоде смешать немцев с плодородием почвы, как это в Ванкувере сделал Айзерман с нами... 21:51 ---------- Факт.
21:52 26 февраля
mstia13
wilde Ну хоть один трезвомыслящий... Точно сказано - 55 секунд от позора. 21:40 ------------ Тут прочищенные мозги это модно) Выиграли хоккеисты! А вот КХЛ результатов 0. Только распил на 1,5 клуба. ЦСКА деньги дают только для "бренда" лиги. А разрыв между клубами с каждым годом все больше! Это показатель работы лиги.
21:52 26 февраля
miker65
Человек сказал правду. Чего тут такого великого? Победа просто говенная. Должны были выйти и в первом периоде смешать немцев с плодородием почвы, как это в Ванкувере сделал Айзерман с нами...
21:51 26 февраля
mstia13
Это факт! КХЛ ничего не дает нашей сборной! Металлург 2-я кузница кадров нашего хоккея и КХЛ дальше гробит все, что еще осталось!
21:49 26 февраля
ladafan
а еще масло масляное.....
21:48 26 февраля
Thomas_Boy_
Так мог сказать только враг России.
21:47 26 февраля