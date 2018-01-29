Вячеслав Быков: "Возраст не повлияет на потенциал такого хоккеиста, как Мозякин"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что рад вызову нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина в состав национальной команды на Олимпийские игры-2018. Специалист также добавил, что возраст не повлияет на потенциал форварда.

- Я очень рад тому, что взяли Сергея, - цитирует "Р-Спорт" Быкова. - У него есть все качества для того, чтобы помочь сборной добиться высоких результатов. Возраст на игрока с таким потенциалом не повлияет. Мозякин – нападающий с легким катанием, технически одаренный, голеадор с большим командным чувством, огромным опытом. Такие игроки украшают хоккей. И в 36, и в 40 лет они могут делать результат на самом высоком уровне.