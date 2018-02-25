Вячеслав Быков: "Слава богу, драматичный финал закончился в нашу пользу"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил игроков и болельщиков с завоеванием золота Игр-2018 в финале против Германии (4:3 ОТ). Также специалист пожелал удачи самому ценному игроку турнира в Корее Илье Ковальчуку в достижении цели по вхождению в "Тройной золотой клуб" - ему к званию олимпийского чемпиона и чемпиона мира необходимо завоевать Кубок Стэнли.
- Во-первых, я хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и все хоккейное сообщество с этой долгожданной победой. И, безусловно, наших болельщиков, которые передавали ту энергетику, которая необходима для того, чтобы ребята чувствовали поддержку и получали дополнительные силы и мотивацию, - цитирует "Р-Спорт" Быкова. - Во-вторых, финал оказался очень драматичным и, слава богу, закончился в нашу пользу.
"Тройной золотой клуб"? Если у Ильи есть такая мечта и мотивация, когда человек нацелен, отдает всего себя, тогда ничего невозможного нет. Я желаю Илье удачи в достижении этой цели.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180225/1133296049.html
KonstantinLutsky
Lars Berger, а при чем тут поражение в Ванкувере. Быков проиграл сверхмотивированной сборной Канады. Могли мы в тот день выиграть у этой сборной? я сильно сомневаюсь. Канадцы на той Олимпиаде такой один матч выдали... Знарок выиграл не у сборной Канады, составленной полностью их лучших игроков НХЛ... По сути это был чемпионат среди европейских лиг.
20:17 25 февраля
Lars Berger
Без поражения в Ванкувере не было бы этой Победы.
17:47 25 февраля
sava_
За Пашу Дацука искренне рад, он этого заслужил как никто другой,а вот Сане Овечкину видимо не быть ОЧ(
17:34 25 февраля