Вячеслав Быков: "Слава богу, драматичный финал закончился в нашу пользу"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил игроков и болельщиков с завоеванием золота Игр-2018 в финале против Германии (4:3 ОТ). Также специалист пожелал удачи самому ценному игроку турнира в Корее Илье Ковальчуку в достижении цели по вхождению в "Тройной золотой клуб" - ему к званию олимпийского чемпиона и чемпиона мира необходимо завоевать Кубок Стэнли.

- Во-первых, я хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и все хоккейное сообщество с этой долгожданной победой. И, безусловно, наших болельщиков, которые передавали ту энергетику, которая необходима для того, чтобы ребята чувствовали поддержку и получали дополнительные силы и мотивацию, - цитирует "Р-Спорт" Быкова. - Во-вторых, финал оказался очень драматичным и, слава богу, закончился в нашу пользу.

"Тройной золотой клуб"? Если у Ильи есть такая мечта и мотивация, когда человек нацелен, отдает всего себя, тогда ничего невозможного нет. Я желаю Илье удачи в достижении этой цели.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //

Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ