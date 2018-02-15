Вячеслав Быков: "Сборной России нужно абстрагироваться от внешнего давления"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что национальной команде нужно забыть о статусе фаворита, который ей приписывают на Олимпиаде в Пхенчхане. В стартовом матче группового турнира россияне проиграли Словакии 2:3. Во второй игре они встретятся со Словенией, встреча состоится 17 февраля.
- Что касается мнений о том, что Россия - фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф, - цитирует ТАСС Быкова. - Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки.
Braconier
zeromanj "Качественных игроков стало гораздо меньше", потому что Ванкувер проиграли?
20:57 15 февраля
zeromanj
Braconier А вам не кажется, что просто качественных игроков стало гораздо меньше по сравнению со временами Быкова? А позор Ванкувера был при ком, уж не при Быкове ли?) А ЧМ, дак знарочество его тоже выигрывало...
20:43 15 февраля
Braconier
Со времен Быкова мы деградировали в хоккее во всех аспектах. Признаться в этом для многих горлопанов невозможно по причине собственной никчемности и ограниченности, обусловленной доступом к денежной кормушке и патологической жажде власти. Провалимся в хоккее все легко свалят на Пентагон, хохлов, проклятых комиссаров МОК и продажных судей. Ну или традиционное: "так получилось", "не повезло", "не залетело".
20:05 15 февраля
VitalOK
Если со Словаками так, то с другими фаворитами - тоже все будет упорно с овертаймами и шансы у всех равные будут. Мы уже давно не сборная СССР чтобы всех легко
19:39 15 февраля