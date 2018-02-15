Вячеслав Быков: "Сборной России нужно абстрагироваться от внешнего давления"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что национальной команде нужно забыть о статусе фаворита, который ей приписывают на Олимпиаде в Пхенчхане. В стартовом матче группового турнира россияне проиграли Словакии 2:3. Во второй игре они встретятся со Словенией, встреча состоится 17 февраля.

- Что касается мнений о том, что Россия - фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф, - цитирует ТАСС Быкова. - Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь