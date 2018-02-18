Все пары плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

После завершения группового турнира Олимпиады-2018 стала известна сетка плей-офф. Сборная России, которая напрямую вышла в четвертьфинал, сыграет с победителем пары Словения - Норвегия.

Игры предварительного раунда состоятся 20 февраля, четвертьфиналы - 21 февраля. Полуфинальные встречи пройдут 23 февраля, матч за 3-е место - 24 февраля, финал - 25 февраля.

Сетка плей-офф олимпийского турнира

Предварительный раунд

Швейцария - Германия

Финляндия - Корея

Словения - Норвегия

США - Словакия

1/4 финала

Швеция - Швейцария/Германия

Канада - Финляндия/Корея

Россия - Словения/Норвегия

Чехия - США/Словакия

1/2 финала

Швеция/Швейцария/Германия - Канада/Финляндия/Корея

Россия/Словения/Норвегия - Чехия/США/Словакия