Все пары плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018

После завершения группового турнира Олимпиады-2018 стала известна сетка плей-офф. Сборная России, которая напрямую вышла в четвертьфинал, сыграет с победителем пары Словения - Норвегия.
Игры предварительного раунда состоятся 20 февраля, четвертьфиналы - 21 февраля. Полуфинальные встречи пройдут 23 февраля, матч за 3-е место - 24 февраля, финал - 25 февраля.
Сетка плей-офф олимпийского турнира
Предварительный раунд
Швейцария - Германия
Финляндия - Корея
Словения - Норвегия
США - Словакия
1/4 финала
Швеция - Швейцария/Германия
Канада - Финляндия/Корея
Россия - Словения/Норвегия
Чехия - США/Словакия
1/2 финала
Швеция/Швейцария/Германия - Канада/Финляндия/Корея
Россия/Словения/Норвегия - Чехия/США/Словакия
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21:38 18 февраля
Kurt
ростовский свин я думаю в полуфиналах финляндия -швеция,россия -чехия будет, посмотрел матч финлянядия -швециия хороший был хоккей, матч был абсолютно равным, фаст подтащил шведов в 3 периоде, а вот коскинен не выручил отбил шайбу перед собой и шведы забили 2ю...в любом случае у шведов будет больше сил перед полуфиналом -так как фины и и кэнаки полюбому выложаться по полной..финал тре крунур с нашими наиболее вероятен..для нас главное избежали по сетке финнов, команда у них очень приличная и традиционно они нам неудобные.Но шведы крепкие орешки -да и чехи не подарок -темные лошадки. 17:54 Прям с языка сорвал. Да, расклад по полуфиналу для нас идеальный, но точно не мы такой жребий выбирали. Я честно говоря очень удивляюсь когда СМИ главное внимание обращают что "Россия не встретится с КАНАДОЙ до финала". Такое ощущение, что журналисты эти ни составы, ни игры не смотрят. Да чхать на ЭТУ Канаду. Лично я вообще не против ее против наших увидеть в полуфинале (в 1/4 не очень охота, т.к. пришлось бы оочень поднапрячься, но положительного результата это не отменило бы).Больше рад что с шведами (а еще больше что с финиками) до финала не увидимся. Вот этим реально можем втухнуть. Остальным - если ооооооооооочень "постараемся".
20:47 18 февраля
fifa_guru
Женек10 честно думал 30-31 год. посмотрел - 27 лет. разве я где-то сказал что я эксперт)
18:46 18 февраля
Женек10
fifa_guru Эксперт, а ветерану коваржу сколько лет???
18:38 18 февраля
fifa_guru
MAPKJIAP эмм.. ну в хоккее топ-6 сборных: россия, сша, канада, финляндия, чехия, швеция. в 1/4 - 8 команд. двум командам достанется халва. На ОИ 2014 халва досталась Шведам (Словения) и Канадцам (Латвия)
18:37 18 февраля
torpedon_
с Финляндией в финале будем играть
18:20 18 февраля
MAPKJIAP
Fifa_guru, канадцы то виноваты конечно в Ванкувере, только в итоге для них все отлично получилось, тут другое важно, в тот раз мы заняли тоже 3 место и у нас получалась потенциально сложная ветка, канада, швеция, нам даже было лучше тогда проиграть чехии, и сейчас тоже 3 место но ветка легче, словения, чехия, так что при таком формате кому то везет, когда главные фавориты на ранних стадиях ликвидируют друг друга
18:08 18 февраля
fifa_guru
не сторонник легких путей. лучше бы финны попались к 1/2. быстрее бы адаптировались (в случае победы) к скоростям шведов
17:58 18 февраля
СЕРЫЙ казах
Я в шоке. Как надо было так попасть, что самая слабая пара выходит. Спасибо Конрад.
17:57 18 февраля
Джон....Сильвер
На мой взгляд шведы и финны - самые главные конкуренты за Золото. Хорошо, что нам встречаться только с одними из них.
17:57 18 февраля
fifa_guru
ростовский свин шведы опаснее чехов. молодежь заметна...и скорость. а вот чехия не интересна. ветераны червенка и коварж с трудом на классе что-то показывают. и то в матче с швейцарией
17:57 18 февраля
ростовский свин
я думаю в полуфиналах финляндия -швеция,россия -чехия будет, посмотрел матч финлянядия -швециия хороший был хоккей, матч был абсолютно равным, фаст подтащил шведов в 3 периоде, а вот коскинен не выручил отбил шайбу перед собой и шведы забили 2ю...в любом случае у шведов будет больше сил перед полуфиналом -так как фины и и кэнаки полюбому выложаться по полной..финал тре крунур с нашими наиболее вероятен..для нас главное избежали по сетке финнов, команда у них очень приличная и традиционно они нам неудобные.Но шведы крепкие орешки -да и чехи не подарок -темные лошадки.
17:54 18 февраля
Аnаtоliсh
Lars Berger Интересно будет в четвертьфинале со словенцами сыграть, в полуфинале - со словаками...) Суперформула...)------ Угу, а в финале с корейцами))
17:54 18 февраля
dominusego
Хе-хе, не получилось бы Словения, а потом Словакия.
17:53 18 февраля
fifa_guru
MAPKJIAP ужасен формат в том плане, что приходится играть с теми что и в группе. Как например сейчас выпадут словенцы, а потом еще и США может попасться. А пример с Ванкувера косвенный. Канадцы сами виноваты что плохо в группе выступили
17:50 18 февраля
MAPKJIAP
Честно сказать, еще в Ванкувере было понятно, что формат турнира ужасен, когда в 1/4 финале сошлись Россия Канада, Россия тоже заняла 3 место в общей группе, т е сильно все зависит от удачи, честнее было бы сделать круговой турнир и не парить мозг
17:43 18 февраля
fifa_guru
1/2 с злыми америкосами во главе с злым тренером.. тоже не плохо )
17:39 18 февраля
redgy
Швеция, Финляндия и Канада в одной половине)
17:38 18 февраля
Lars Berger
Интересно будет в четвертьфинале со словенцами сыграть, в полуфинале - со словаками...) Суперформула...)
17:38 18 февраля
fifa_guru
Lars Berger в целом посмотрев сегодня Чехия-Швейцария, Швеция-Финляндия - больше всех в финале ожидаются шведы.
17:37 18 февраля
MAPKJIAP
Как показывает практика в 21 веке в хоккейных турнирах, кто играет 1/4 финалы со слабыми соперниками, оказываются в финале, правда это омобый турнир, но все равно вангаю финал Швеция - Россия
17:37 18 февраля
redgy
до финала шляпа... в 1/2 чехия/сша
17:37 18 февраля
Lars Berger
С Канадой только в финале можем встретиться...)
17:35 18 февраля
fifa_guru
в 1/4 фортануло. а вот кэнакам с финнами придется возиться ) у словаков есть шанс сделать сенсацию
17:34 18 февраля