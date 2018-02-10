Вратарь женской сборной Швейцарии установила рекорд по матчам на Олимпиадах

Вратарь женской сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг установила новый рекорд Олимпиад по количеству проведенных матчей среди хоккеисток. Стартовая игра хоккейного турнира Игр-2018 против объединенной команды КНДР и Кореи стала для нее 15-й. В рекордной встрече Шеллинг отыграла на ноль, а швейцарки победили с разгромным счетом - 8:0.

Шеллинг превзошла достижение россиянки Ирины Гашенниковой и финки Нуры Рати. Последняя, впрочем, может догнать швейцарку, поскольку также принимает участие в Олимпиаде-2018.

Шеллинг также повторила олимпийский рекорд канадки Ким Сен-Пьер по сухим матчам - по 4.