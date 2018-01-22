Вратарь "Северстали" Гудачек не включен в состав сборной Словакии на Олимпиаду, из КХЛ – только один игрок

Сборная Словакии назвала состав на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, информирует официальный сайт ИИХФ. В список из 25 игроков вошел только один представитель КХЛ – защитник Михал Чайковски из "Автомобилиста", 14 хоккеистов представляют чемпионат Чехии, 10 - Словакии.

В то же время в состав не был включен вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек, а также выступающие в "Словане" защитник Андрей Мезарош и нападающий Марек Вьеденски. ​

Вратари: Ян Лацо ("Спарта", Чехия), Бранислав Конрад ("Конрад", Чехия), Патрик Рыбарь ("Маунтфилд", Чехия);

Защитники: Иван Баранка ("Витковице", Чехия), Михал Чайковски ("Автомобилист", КХЛ), Петер Черешняк ("Шкода", Чехия), Доминик Ганак ("Маунтфилд", Чехия), Марек Далога, Юрай Микуш (оба - "Спарта", Чехия), Томаш Староста ("Дукла", Словакия), Юрай Валах ("Пираты", Чехия);

Нападающие: Мартин Бакош ("Били Тигржи", Чехия), Милош Бубела ("Банска-Бистрица", Словакия), Лукаш Цингел ("Маунтфилд", Чехия), Марсель Гашак ("Комета", Чехия), Марек Говорка ("Кошице", Словакия), Михал Кристоф ("Нитра", Словакия), Андрей Кудрна ("Спарта", Чехия), Патрик Лампер ("Банска-Бистрица", Словакия), Томаш Марцинко ("Оцеларжи", Чехия), Ладислав Надь ("Кошице", Словакия), Петер Олвецки ("Дукла", Словакия), Томаш Суровы ("Банска-Бистрица", Словакия), Матей Паулович ("Нитра", Словакия), Матус Секель ("Липтовски Микулаш", Словакия).

Напомним, что Словакия - первый соперник сборной России на Олимпиаде-2018, встреча пройдет 14 февраля.