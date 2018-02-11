19:58 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вратарь сборной Канады: "Среди российских хоккеисток немало мастеровитых нападающих"


Вратарь женской сборной Канады по хоккею Анн-Рене Десбинс после матча первого тура группового турнира Олимпийских игр-2018 против России (5:0) отметила, что сыграть "на ноль" в этой встрече было непросто. Голкипер также добавила, что в атаке у россянок есть мастеровитые нападающие.

- Сыграть "на ноль" было не так просто, - цитирует ТАСС Десбинс. - И не только потому, что сложно сохранять концентрацию, когда по твоим воротам наносят не так много бросков. Россиянки создали несколько хороших моментов.

В атаке у соперника были действительно мастеровитые нападающие, нужно было играть с ними жестче. Думаю, мы справились с этой задачей сегодня.

Россиянки пропустили пять шайб от канадок на Олимпиаде 

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