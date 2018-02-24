Вратарь сборной Германии: "Ковальчук, Дацюк и Гусев не захотели играть в НХЛ, потому что в России получают больше денег"

Вратарь сборной Германии Данни Аус ден Биркен в преддверии финала Олимпиады-2018 против России назвал Илью Ковальчука, Павла Дацюка и Никиту Гусева в составе российской команды. По его мнению, хоккеисты могли бы проявить себя в НХЛ.
- Кто сильнейшие игроки сборной России? Ковальчук, Дачук (произносит именно так. - Прим. "СЭ"), этот, как его, Гусев, - вспомнил ден Биркен. - Это все игроки уровня НХЛ. Мне кажется, они не захотели играть в Северной Америке только потому, что в России они больше денег получают, ха-ха! (Дмитрий СИМОНОВ)
Финал Россия - Германия состоится 25 февраля, начало - в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Никита Гусев
- Данни Аус ден Биркен
Werewolf
ruskiev Оказывается и на "альтруистском" Западе не прочь заглянуть в чужой карман. А нам тут всякие веселые с Werewolfами рассказывают, что это хобби только России, ан нет.______Я говорил про альтруистический Запад?????? Во блин. Я вроде всегда говорил что НХЛ - это, в первую очередь, бизнес. Ты меня ни с кем не путаешь? Да и данный тип, если бы хотел больше зарабатывать, чалился бы в КХЛ, разве не так? А он в Германии играет. Там, наверное, денежек поменьше ))) Как тренер их сказал - если выиграем, нам по радиоуправляемой машинке подарят ))) Не то что нашим - по мерину за ЧМ ))))
15:22
KongKing
Марио66 А я смотрю все немцы весельчаки - что Знарок, что этот воротчик. Один так и останется победителем даний, а второй авоську шайб повытаскивает в завтрашнем матче из своих ворот (но это не точно). Ха-ха. 14:00 //////// Шведы с канадцами тоже собирались ему авоську накидать. Где они теперь?
15:06
Солёный
Блин, как же мы сами до этого не до кумекались ранее... открыл глаза... ))))
14:15
Электросталец
Борис Майоров подтвердил в разговоре по пятницам про Илюшку: Илья, а чего не в Спартак? Кови: Один раз живем, Борис Саныч!
14:11
Марио66
А я смотрю все немцы весельчаки - что Знарок, что этот воротчик. Один так и останется победителем даний, а второй авоську шайб повытаскивает в завтрашнем матче из своих ворот (но это не точно). Ха-ха.
14:00
maks55555
Mavr03-----И к чему ты это написал интересно? А Россия получается не футбольная страна и может быть никогда ей не станет, но к чему это писать не совсем понятно?
13:52
Mavr03
Забивали всем и по 4 и по 6 и по 8................,и на Биркина бирку повесим! Фрицы- не хоккейная страна и никогда ей не станут!
13:42
Ded vsegda odet
а я 18 лет работаю в российской компании . И меня не берут в филиал иностранной только потому что нет знакомых. Это плохо? А многие не хотят за те же деньги работать в иностранных компаниях, потому что там надо работать. Это плохо?
13:40
maks55555
А почему тут должен быть гнев, он правду сказал, Ковальчук в КХЛ из-за денег это ясно, Гусев быстрее всего тоже, пока не решается бросать теплое место, единственное Дацюк, может не из-за денег ушел в КХЛ, а из-за здоровья, которого осталось уже немного, а в КХЛ его берегут, как одну из немногих звезд.
13:22
KongKing
Немец потроллил бестолковых корров с их тупыми вопросами, а "полрасеи" в штаны от праведного гнева наложило. :о))) Нужто вы и впрямь думаете,что профессиональный хоккеист (коим Аус Ден Биркен является) не знает кто такие Дацюк с Ковальчуком?! Завтра кстати посмотрим смогут ли наши ему забить и сколько.
13:13
Эугенио
Завидует...
12:29
greyk
Ковальчук,Дачук,Гусюк,Капризюк)))) Думаю, завтра этому гансу наши не меньше шести раз воткнут...
12:22
Весёлый®
буржуи уже и не знают - как бы им Россию поддеть за что-нибудь)) русофобская мечта - чтобы все россияне просто в одночасье сдохли)))
12:13
Весёлый®
я вам признаюсь, уважаемые фтыкатели, что я уже полтора года тоже работаю в Российской компании и тоже, потому что платят больше - это плохо?)))
12:11
Весёлый®
Капитан Очевидность: "Ковальчук, Дацюк и Гусев не захотели играть в НХЛ, потому что в России получают больше денег") призрак коммунизма бродит по европе))
12:09
ruskiev
Оказывается и на "альтруистском" Западе не прочь заглянуть в чужой карман. А нам тут всякие веселые с Werewolfами рассказывают, что это хобби только России, ан нет.
12:03
Werewolf
AK-09 Видимо этот паренек далек от хоккея. Ковальчук и Дацюк могли бы проявить себя в НХЛ...Дурак дураком._____Он не про "проявить" вообще говорит. Он нигде не сказал что они слабы. Идея статьи в том, что они ради денег приехали в КХЛ. Ну а этот паренек настолько далек от хоккея что играет в финале ОИ со сборной ОАР.
11:12
ростовский свин
AK-09........????-могли бы??? а разве не прояви ли?А этот "паренек" выкинул швецию и канаду с Ои...
10:46
ПанОптикум
Тоже, блин, Америку открыл... ха-ха!
10:23
AK-09
Видимо этот паренек далек от хоккея. Ковальчук и Дацюк могли бы проявить себя в НХЛ...Дурак дураком.
10:08
740
Вот де Билл, этот воротчик... Завидует...
09:50
ravilius777
ну все, Алес капут этому пивному бочонку
09:33
SergeyKa
Они уже всем всё доказали, и в НХЛ, в том числе.
09:21