Вратарь сборной Германии: "Ковальчук, Дацюк и Гусев не захотели играть в НХЛ, потому что в России получают больше денег"

Вратарь сборной Германии Данни Аус ден Биркен в преддверии финала Олимпиады-2018 против России назвал Илью Ковальчука, Павла Дацюка и Никиту Гусева в составе российской команды. По его мнению, хоккеисты могли бы проявить себя в НХЛ.

- Кто сильнейшие игроки сборной России? Ковальчук, Дачук (произносит именно так. - Прим. "СЭ"), этот, как его, Гусев, - вспомнил ден Биркен. - Это все игроки уровня НХЛ. Мне кажется, они не захотели играть в Северной Америке только потому, что в России они больше денег получают, ха-ха! (Дмитрий СИМОНОВ)

Финал Россия - Германия состоится 25 февраля, начало - в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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