09:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вратарь сборной Германии: "Ковальчук, Дацюк и Гусев не захотели играть в НХЛ, потому что в России получают больше денег"

Вратарь сборной Германии Данни АУС ДЕН БИРКЕН. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"
Вратарь сборной Германии Данни АУС ДЕН БИРКЕН. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"
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Вратарь сборной Германии Данни Аус ден Биркен в преддверии финала Олимпиады-2018 против России назвал Илью Ковальчука, Павла Дацюка и Никиту Гусева в составе российской команды. По его мнению, хоккеисты могли бы проявить себя в НХЛ. 

- Кто сильнейшие игроки сборной России? Ковальчук, Дачук (произносит именно так. - Прим. "СЭ"), этот, как его, Гусев, - вспомнил ден Биркен. - Это все игроки уровня НХЛ. Мне кажется, они не захотели играть в Северной Америке только потому, что в России они больше  денег получают, ха-ха! (Дмитрий СИМОНОВ)

Финал Россия - Германия состоится 25 февраля, начало - в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Werewolf

ruskiev Оказывается и на "альтруистском" Западе не прочь заглянуть в чужой карман. А нам тут всякие веселые с Werewolfами рассказывают, что это хобби только России, ан нет.______Я говорил про альтруистический Запад?????? Во блин. Я вроде всегда говорил что НХЛ - это, в первую очередь, бизнес. Ты меня ни с кем не путаешь? Да и данный тип, если бы хотел больше зарабатывать, чалился бы в КХЛ, разве не так? А он в Германии играет. Там, наверное, денежек поменьше ))) Как тренер их сказал - если выиграем, нам по радиоуправляемой машинке подарят ))) Не то что нашим - по мерину за ЧМ ))))

15:22

KongKing

Марио66 А я смотрю все немцы весельчаки - что Знарок, что этот воротчик. Один так и останется победителем даний, а второй авоську шайб повытаскивает в завтрашнем матче из своих ворот (но это не точно). Ха-ха. 14:00 //////// Шведы с канадцами тоже собирались ему авоську накидать. Где они теперь?

15:06

Солёный

Блин, как же мы сами до этого не до кумекались ранее... открыл глаза... ))))

14:15

Электросталец

Борис Майоров подтвердил в разговоре по пятницам про Илюшку: Илья, а чего не в Спартак? Кови: Один раз живем, Борис Саныч!

14:11

Марио66

А я смотрю все немцы весельчаки - что Знарок, что этот воротчик. Один так и останется победителем даний, а второй авоську шайб повытаскивает в завтрашнем матче из своих ворот (но это не точно). Ха-ха.

14:00

maks55555

Mavr03-----И к чему ты это написал интересно? А Россия получается не футбольная страна и может быть никогда ей не станет, но к чему это писать не совсем понятно?

13:52

Mavr03

Забивали всем и по 4 и по 6 и по 8................,и на Биркина бирку повесим! Фрицы- не хоккейная страна и никогда ей не станут!

13:42

Ded vsegda odet

а я 18 лет работаю в российской компании . И меня не берут в филиал иностранной только потому что нет знакомых. Это плохо? А многие не хотят за те же деньги работать в иностранных компаниях, потому что там надо работать. Это плохо?

13:40

maks55555

А почему тут должен быть гнев, он правду сказал, Ковальчук в КХЛ из-за денег это ясно, Гусев быстрее всего тоже, пока не решается бросать теплое место, единственное Дацюк, может не из-за денег ушел в КХЛ, а из-за здоровья, которого осталось уже немного, а в КХЛ его берегут, как одну из немногих звезд.

13:22

KongKing

Немец потроллил бестолковых корров с их тупыми вопросами, а "полрасеи" в штаны от праведного гнева наложило. :о))) Нужто вы и впрямь думаете,что профессиональный хоккеист (коим Аус Ден Биркен является) не знает кто такие Дацюк с Ковальчуком?! Завтра кстати посмотрим смогут ли наши ему забить и сколько.

13:13

Эугенио

Завидует...

12:29

greyk

Ковальчук,Дачук,Гусюк,Капризюк)))) Думаю, завтра этому гансу наши не меньше шести раз воткнут...

12:22

Весёлый®

буржуи уже и не знают - как бы им Россию поддеть за что-нибудь)) русофобская мечта - чтобы все россияне просто в одночасье сдохли)))

12:13

Весёлый®

я вам признаюсь, уважаемые фтыкатели, что я уже полтора года тоже работаю в Российской компании и тоже, потому что платят больше - это плохо?)))

12:11

Весёлый®

Капитан Очевидность: "Ковальчук, Дацюк и Гусев не захотели играть в НХЛ, потому что в России получают больше денег") призрак коммунизма бродит по европе))

12:09

ruskiev

Оказывается и на "альтруистском" Западе не прочь заглянуть в чужой карман. А нам тут всякие веселые с Werewolfами рассказывают, что это хобби только России, ан нет.

12:03

Werewolf

AK-09 Видимо этот паренек далек от хоккея. Ковальчук и Дацюк могли бы проявить себя в НХЛ...Дурак дураком._____Он не про "проявить" вообще говорит. Он нигде не сказал что они слабы. Идея статьи в том, что они ради денег приехали в КХЛ. Ну а этот паренек настолько далек от хоккея что играет в финале ОИ со сборной ОАР.

11:12

ростовский свин

AK-09........????-могли бы??? а разве не прояви ли?А этот "паренек" выкинул швецию и канаду с Ои...

10:46

ПанОптикум

Тоже, блин, Америку открыл... ха-ха!

10:23

AK-09

Видимо этот паренек далек от хоккея. Ковальчук и Дацюк могли бы проявить себя в НХЛ...Дурак дураком.

10:08

740

Вот де Билл, этот воротчик... Завидует...

09:50

ravilius777

ну все, Алес капут этому пивному бочонку

09:33

SergeyKa

Они уже всем всё доказали, и в НХЛ, в том числе.

09:21

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