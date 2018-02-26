Войнов пошутил, что нарочно получил судимость, чтобы выиграть Олимпиаду

Защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов в интервью "Известиям" в шутку сказал, что намеренно получил судимость, чтобы выиграть Олимпиаду. Россиянин в 2014 году, выступая за "Лос-Анджелес", был приговорен к 90 суткам тюрьмы по обвинению в домашнем насилии. После выхода на свободу он добровольно уехал в Россию, чтобы избежать проблем с иммиграционной полицией. В Играх-2018, которые Войнов выиграл в составе сборной России, не участвовали хоккеисты НХЛ.

– Можно сказать, что события, вынудившие вас уехать из США, в итоге пошли вам на пользу?

– На самом деле это так. Расскажу секрет: это все было сделано специально, чтобы приехать и выиграть Олимпиаду (смеется).