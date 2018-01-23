Войнов, Дацюк и Ковальчук допущены МОК до участия в Олимпиаде

Как стало известно "СЭ", хоккеисты сборной России Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денис Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры-2018.

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. Live!