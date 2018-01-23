13:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Войнов, Дацюк и Ковальчук допущены МОК до участия в Олимпиаде

Тренировка сборной России. Фото Юрий КУЗЬМИН, "СЭ"
Тренировка сборной России. Фото Юрий КУЗЬМИН, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", хоккеисты сборной России Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денис Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры-2018.

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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scotioti

Странно, а в чём их подозревали? Разве с ними были какие-то допинг-скандалы? И те, кто думают что Россия однозначно выиграет золото по хоккею на это олимпиаде, очень сильно ошибаются.

16:11

rotkiv04

мечта Кови сбылась, теперь почти чемпион, правда по пути товарищей потерял, но Это ведь не главное

14:21

Никто62

Надеюсь они там ничего не выиграют-кому нужна медаль за белую тряпку-позорники во главе с тренером

13:35

Valdis_75

Ну кто бы сомневался. Все трое играли в НХЛ. Двое вообще имеют жен/подруг с американским паспортом.

13:27

DENsid

Ну всё, жизнь удалась, вперед за белую тряпку !

13:24

Alexa1977

Вот и я подумал что только три на три гонять будут.

13:20

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Втроём шайбу гонять будут????

13:12

rusfed 2.0

Ночная Хоккейная Лига в полном составе. В МОК не дураки сидят, знают, где красная черта проходит. Ггг

13:10