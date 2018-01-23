Войнов, Дацюк и Ковальчук допущены МОК до участия в Олимпиаде

Как стало известно "СЭ", хоккеисты сборной России Вячеслав Войнов, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, принимавшие участие в Играх в Сочи в 2014 году, попали в список спортсменов, которым комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) разрешила принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане.
Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денис Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры-2018.
Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее исполком МОК временно приостановил признание Олимпийского комитета России (ОКР), а также запретил сборной России выступать на играх-2018 под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.
scotioti
Странно, а в чём их подозревали? Разве с ними были какие-то допинг-скандалы? И те, кто думают что Россия однозначно выиграет золото по хоккею на это олимпиаде, очень сильно ошибаются.
16:11
rotkiv04
мечта Кови сбылась, теперь почти чемпион, правда по пути товарищей потерял, но Это ведь не главное
14:21
Никто62
Надеюсь они там ничего не выиграют-кому нужна медаль за белую тряпку-позорники во главе с тренером
13:35
Valdis_75
Ну кто бы сомневался. Все трое играли в НХЛ. Двое вообще имеют жен/подруг с американским паспортом.
13:27
DENsid
Ну всё, жизнь удалась, вперед за белую тряпку !
13:24
Alexa1977
Вот и я подумал что только три на три гонять будут.
13:20
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Втроём шайбу гонять будут????
13:12
rusfed 2.0
Ночная Хоккейная Лига в полном составе. В МОК не дураки сидят, знают, где красная черта проходит. Ггг
13:10