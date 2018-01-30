Владислав Третьяк: "Здорово, что Капризов снова начал забивать"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после контрольного матча против Белоруссии (3:0) отметил, что такие игры очень важны, чтобы проверить сыгранность звеньев. Также он порадовался за форварда Кирилла Капризова, оформившего дубль.

– И такие матчи важны, чтобы посмотреть звенья, сочетания – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Соперник позволял играть, слаженность появляется. Такие игры нужны, чтобы проверить звенья, большинство. Сила соперника не столь важна, да и не надо сейчас нам с самыми сильными командами играть. Здорово, что Капризов снова начал забивать, у него два хороших гола, и моментов было много еще, просто не реализовали.

Отметим, что Капризов до сегодняшнего дня не мог отличиться в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ подряд.