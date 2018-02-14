Владислав Третьяк: "В раздевалке после матча со Словакией очень хороший разговор был"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная России отнеслась к Словакии не с полным уважением. Команда уступила словакам (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018, ведя в счете 2:0 к пятой минуте.

- Я хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет, я это еще узнал в 1980 году, когда мы к американцам отнеслись не с полным уважением, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Так и здесь. Команда начала очень здорово. Потом счет стал 2:1 - думали, ну, случайно. Потом 2:2 - думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все все понимают. Готовимся к следующей игре.

Это Олимпиада. Давайте пожелаем ребятам удачи. У нашей команды есть силы и есть желание, но надо понять, что это Олимпиада. И, конечно, надо в большинстве забивать.

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