Владислав Третьяк: "В раздевалке после матча со Словакией очень хороший разговор был"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная России отнеслась к Словакии не с полным уважением. Команда уступила словакам (2:3) в матче группового турнира Олимпиады-2018, ведя в счете 2:0 к пятой минуте.
- Я хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет, я это еще узнал в 1980 году, когда мы к американцам отнеслись не с полным уважением, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Так и здесь. Команда начала очень здорово. Потом счет стал 2:1 - думали, ну, случайно. Потом 2:2 - думали, добьем. К сожалению, не получилось. Заметно стали волноваться потом. Но команда у нас есть. В раздевалке очень хороший разговор был, все все понимают. Готовимся к следующей игре.
Это Олимпиада. Давайте пожелаем ребятам удачи. У нашей команды есть силы и есть желание, но надо понять, что это Олимпиада. И, конечно, надо в большинстве забивать.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180214/1132585035.html
fatka
Какой то комметаришка спорт-экспресс заявил,что если выиграем хоккей,то считай мы выиграли олимпиаду!? Тогда значит по любому мы проиграли Сочи, и зачем тогда весь этот шум...
23:11 14 февраля
СТИЛЯГА
Как я и предполагал, от советского стиля не осталось просто ничего, а для силового "канадского" хоккея нужна молодежь, а не ковальчуки и дацуки.
21:43 14 февраля
AgPilot
Кто бы с Третьяком серьезный разговор провел. Что хорошего произошло в хоккее с его приходом к власти? Уже 3 главных тренера сменили, на всех значимых турнирах с сильными составами соперников - обосрались по самые уши. В КХЛ начисто убили даже небольшую конкуренцию, которая хоть какая то была при создании лиги. Не пора бы Третьяку на мороз?
21:31 14 февраля
Thomas_Boy_
Я хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет... __________ Так-то я уж и не знаю, где вам найти таких соперников, которых вы могли бы обыграть.
21:12 14 февраля
эстонский армеец
Все знают что с футболом всё хреново. Теперь и хоккей туда же направляется.(
21:02 14 февраля
сибирьофф
Большего позора еще не быломв истории российско-советского хоккея.но скорее еще будет вмближайшихьиграх.чем то этотнапоминает чм 2000 в питере.когда пашка буре сотоварищи опозорились на домашнем чм.так жемвсе ихтв чемпионы записали заранее и ждали разгрома соперников в каждом матче.чем это все закончилось прекрасно помним.то же самое и здесь ждет так называемых звезд миллионэров)
20:59 14 февраля
dEADj
Наша команда это "бумажный тигр". При чем в прямом смысле - только на бумаге они "мастера". Ну и языком помахать, тоже мастера. Ни характера, ни игры, ни стыда, ни совести. Ковальчук недоумевает, почему все возмущаются этим позором со Словакией, ничего странного типо не случилось. Все ждали, что мы ответим на несправедливость мок яростью, всех порвем. Но те кто сдался на милость врагу, никогда не будет иметь чувство гордости. ПОЗОР.
20:57 14 февраля
kpoxa
Махать после драки кулаками? Это - по российски.
20:43 14 февраля
sportbeer
- Я хочу сказать, что это Олимпиада. Здесь слабых соперников нет................Да пожалуй есть одна , сборная ОАР.(объединённая арабская республика).
20:40 14 февраля
Dominator777
Не думаю, что нейтральные спортсмены отнеслись к Словакии не с полным уважением. Просто на данный момент словаки сильнее.
20:39 14 февраля
DG (new))
Вот теперь я начал волноваться по-настоящему... Слили словакам (причем только из Чехии и Словакии) и сразу "...все все понимают", прям озарение на них снизошло, как луч света в кромешной тьме. А до матча никто ни чего не понимал, типа "Куда мы попали?", "Зачем мы здесь?", "Люди какие-то,с флажками на трибунах".... как начнет Владислав Александрович пытаться оправдываться, так только все хуже сделает
20:33 14 февраля
Эугенио
Такелажники вызывают куда больше уважения, чем все эти бывшие/нынешние хоккеисты.
20:22 14 февраля
докторр
А давайте все на Баха скинем - он, вражина, нашим звездилам настрой сбил.
20:18 14 февраля
Besedin Dmitry
А вы друзья как не садитесь,все в музыканты не годитесь!!!
20:18 14 февраля
kcin
Надо понять , что это олимпиада- в первую очередь вам, мы всё по телеку видели, да и Илюшу послушали...
20:09 14 февраля
scotioti
Владислав, ваше место в зале славы хоккея, но не у руля российской федерации хоккея.
19:54 14 февраля