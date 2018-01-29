Владислав Третьяк: "Тренерский штаб собрал в нашей сборной самых лучших на данный момент"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что на Олимпиаде перед сборной России стоит задача побеждать в каждом матче. Также руководитель заявил, что к Играм-2018 команду готовили на протяжении нескольких лет и в сборную вызваны лучшие доступные игроки.

– В соперники по товарищеским матчам вы выбрали не самые сильные команды: сборную Белоруссии и "Спартак". Почему именно они?

– Я не считаю белорусов слабыми. Раньше мы перед матчами Олимпиады 1972 года играли с ЦСКА. Для нас сейчас важно почувствовать силу и игра завтра будет интересная. Соперник отлично знает нас и всегда хорошо с нами играет. Он предпочитает такой же стиль, как мы. Чехи, кстати, тоже.

– Как оцениваете наш состав и шансы на победу?

– Мы на протяжении двух лет готовились. У нас было практически три состава. Мы усилили штаб олимпийской сборной. У нас много аналитиков. Разбираем каждого игрока и собираем информацию по крупицам. На сегодняшний день наш тренерский штаб пригласил самых лучших.

– Задача на Олимпиаду четко сформулирована? Победа?

– Никогда не ставят задачу проиграть. Цель – побеждать в каждом матче. Любая команда на это рассчитывает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)