Владислав Третьяк: "Такими кадрами, как Знарок, не разбрасываются"

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что федерации необходимо быстро определиться с главным тренером сборной России. Контракт Олега Знарка со сборной истек после Олимпиады-2018, на которой россияне завоевали золото.
- Надо определиться, кто будет тренер, и сделать это до чемпионата мира, - цитирует ТАСС Третьяка. - Контракт у него закончился, и чемпионат мира на носу. Поэтому сейчас будем решать. Что касается желания, то надо спросить у него, хотя такими кадрами не разбрасываются.
Знарок руководит сборной России с 2014 года. Помимо золота Игр в Пхенчхане, он выиграл ЧМ-2014.
Чемпионат мира-2018 по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
gibson
hrenobl68, заплачут все, не только он.
03:21
hrenobl68
Знарок остается....где то заплакал один Шевченко))))
22:19 26 февраля
zeromanj
Boleijj protiv как раз сб. Северной Америки была обыграна чисто на индивидуальном мастерстве, безо всякого намека на командную игру, т.е. русские априори должны были побеждать исходя из разницы в классе. Победа над финнами как над более хорошо укомплектованной командой на том же КМ стоит повыше.
21:31 26 февраля
Boleijj protiv
Не говорите, за 4 года работы, можно занести лишь одну победу, над сборной Северной Америки, игроков до 23 лет, все остальное либо поражение, либо априори Россия должна была побеждать.
20:47 26 февраля
Дортмунд
Да какой кадр? Чудом избежал позора от команды, которая занимала 10-е место в рейтинге ИИХФ в 2017-м году. Чинуша третьяк второсортная.
20:43 26 февраля
Red Machine
Что это за чемпионат мира, который пройдёт в этом году за 7 дней - с 14 по 20 апреля? Официальный чемпионат стартует 4 мая, а закончится 20 мая!!! Негоже профессиональным журналистам давать "лживую" информацию...
20:11 26 февраля
Lennon
Со Славиком вместе пьют!
18:53 26 февраля
Lennon
Конечно! Таких кадров (читай алкашей) ещё поискать надо!
18:53 26 февраля
RurikKF
Выгнать в шею и взять Бэбкока, был бы идеальный вариант! Но увы останется усатый балбес!
18:48 26 февраля