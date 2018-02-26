Владислав Третьяк: "Такими кадрами, как Знарок, не разбрасываются"

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что федерации необходимо быстро определиться с главным тренером сборной России. Контракт Олега Знарка со сборной истек после Олимпиады-2018, на которой россияне завоевали золото.

- Надо определиться, кто будет тренер, и сделать это до чемпионата мира, - цитирует ТАСС Третьяка. - Контракт у него закончился, и чемпионат мира на носу. Поэтому сейчас будем решать. Что касается желания, то надо спросить у него, хотя такими кадрами не разбрасываются.

Знарок руководит сборной России с 2014 года. Помимо золота Игр в Пхенчхане, он выиграл ЧМ-2014.

Чемпионат мира-2018 по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.