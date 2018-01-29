Владислав Третьяк: "Российских хоккеистов нельзя назвать безоговорочными фаворитами Олимпиады"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что хоккейный турнир на Олимпийских играх не будет легким для россиян. Также он высоко оценил перспективы сборной Канады.

- Многие считают, что этот турнир станет для нас легкой прогулкой, - цитирует ТАСС Третьяка. - По моему опыту, на турнирах такого ранга слабых соперников нет. Безоговорочными фаворитами нас назвать нельзя - немало игроков у команд-соперников играет в первых звеньях клубов КХЛ. Канадцы же в любом состоянии канадцы - они будут зубами грызть с первых до последних минут, так что с ними тоже расслабляться нельзя.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).