Владислав Третьяк: "Российских хоккеистов нельзя назвать безоговорочными фаворитами Олимпиады"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что хоккейный турнир на Олимпийских играх не будет легким для россиян. Также он высоко оценил перспективы сборной Канады.
- Многие считают, что этот турнир станет для нас легкой прогулкой, - цитирует ТАСС Третьяка. - По моему опыту, на турнирах такого ранга слабых соперников нет. Безоговорочными фаворитами нас назвать нельзя - немало игроков у команд-соперников играет в первых звеньях клубов КХЛ. Канадцы же в любом состоянии канадцы - они будут зубами грызть с первых до последних минут, так что с ними тоже расслабляться нельзя.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
hrenobl68
NapoliFC, в сложившейся ситуации, судьи нам только могут мешать и никак не помогать и никогда не помогали. И никаких плацдармов для отступления он не готовит, потому что будут реально достойные соперники, по крайней мере шведы и финны точно, судя по составам.
19:41
volga117
rotkiv04 полностью согласен! Тошнит просто от этих царедвроцев от спорта ... А какой был вратарь!!!
16:28
kolos249
В борьбе за деревянные медали они точно фавориты!
15:51
NapoliFC
Четвертьфинал предел, дальше судьи вам помогут, если сами не сольетесь.
15:40
rotkiv04
Третьяк, как опытный чинуша уже начал готовить себе отходные пути, молодец
15:38