15:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Владислав Третьяк: "Российских хоккеистов нельзя назвать безоговорочными фаворитами Олимпиады"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что хоккейный турнир на Олимпийских играх не будет легким для россиян. Также он высоко оценил перспективы сборной Канады.

- Многие считают, что этот турнир станет для нас легкой прогулкой, - цитирует ТАСС Третьяка. - По моему опыту, на турнирах такого ранга слабых соперников нет. Безоговорочными фаворитами нас назвать нельзя - немало игроков у команд-соперников играет в первых звеньях клубов КХЛ. Канадцы же в любом состоянии канадцы - они будут зубами грызть с первых до последних минут, так что с ними тоже расслабляться нельзя.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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hrenobl68

NapoliFC, в сложившейся ситуации, судьи нам только могут мешать и никак не помогать и никогда не помогали. И никаких плацдармов для отступления он не готовит, потому что будут реально достойные соперники, по крайней мере шведы и финны точно, судя по составам.

19:41

volga117

rotkiv04 полностью согласен! Тошнит просто от этих царедвроцев от спорта ... А какой был вратарь!!!

16:28

kolos249

В борьбе за деревянные медали они точно фавориты!

15:51

NapoliFC

Четвертьфинал предел, дальше судьи вам помогут, если сами не сольетесь.

15:40

rotkiv04

Третьяк, как опытный чинуша уже начал готовить себе отходные пути, молодец

15:38