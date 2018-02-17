Владислав Третьяк: "Россиянки провели отличный матч, но пришлось понервничать"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал, что женской сборной России, несмотря на выход в полуфинал Олимпиады-2018, нужно работать над улучшением игры в обороне. По его мнению, во встрече с Канадой, которая состоится 19 февраля, россиянкам придется непросто.
Напомним, 17 февраля женская сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира обыграла Швейцарию (6:2). Для национальной команды этот выход в полуфинал стал первым в истории.
- Отличный матч провела наша команда, но пришлось понервничать, - цитирует ТАСС Третьяка. - Конечно, это не мужской хоккей, интересно посмотреть, но ошибок много. У швейцарок сильная команда, просто у нас хорошо действовали вратарь и нападение. Наши девчонки немного неправильно проводят смены, и в защите стоит улучшить игру.
В полуфинале будет непросто, но главное, что сегодня выиграли.
Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Владислав Третьяк
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- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)