Владислав Третьяк: "Россиянки провели отличный матч, но пришлось понервничать"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал, что женской сборной России, несмотря на выход в полуфинал Олимпиады-2018, нужно работать над улучшением игры в обороне. По его мнению, во встрече с Канадой, которая состоится 19 февраля, россиянкам придется непросто.

Напомним, 17 февраля женская сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира обыграла Швейцарию (6:2). Для национальной команды этот выход в полуфинал стал первым в истории.

- Отличный матч провела наша команда, но пришлось понервничать, - цитирует ТАСС Третьяка. - Конечно, это не мужской хоккей, интересно посмотреть, но ошибок много. У швейцарок сильная команда, просто у нас хорошо действовали вратарь и нападение. Наши девчонки немного неправильно проводят смены, и в защите стоит улучшить игру.

В полуфинале будет непросто, но главное, что сегодня выиграли.