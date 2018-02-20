Владислав Третьяк: "Норвегия – более удачный соперник, чем Словения"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что Норвегия – более удачный соперник для России, чем Словения.

Напомним, Норвегия победила Словению (2:1 ОТ) и встретится в четвертьфинале с Россией.

– Норвегия – соперник более удачный, чем Словения. Все-таки словенцев мы уже обыгрывали 8:2, некий "червячок" есть, - отметил Третьяк. - Шанс на победу в олимпийском турнире есть. Все зависит от ребят, и от удачи, конечно.

Для нас эта Олимпиада отличается от многих. Нет флага... но это мобилизует (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады