Владислав Третьяк: "Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что нападающий сборной России Илья Ковальчук вошел в историю. Напомним, что Ковальчук обогнал в списке лучших снайперов в истории национальной команды на Олимпийских играх Павла Буре.
- Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы. Его надо поздравить, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)
Весёлый®
бандеровские нищеброды запомнятся своей завистью к российским хоккеистам)
17:52 20 февраля
tolyashka
Ковальчук запомнится многим, как отличный игрок. А Третьяк уже давно великий вратарь. а тобой, мелкая кузяка. подотрутся, выкинут и забудут
16:15 20 февраля
кузяка
Ковальчук запомнится многим, как рвач и хапуга, променявший родной Спартак на Газпремовское бабло. А ты Третьяк запомнишься как бездарный чиновник, а не великий вратарь.
15:37 20 февраля