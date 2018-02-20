14:53 20 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Владислав Третьяк: "Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы"

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Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что нападающий сборной России Илья Ковальчук​ вошел в историю. Напомним, что Ковальчук обогнал в списке лучших снайперов в истории национальной команды на Олимпийских играх Павла Буре.

- Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы. Его надо поздравить, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Весёлый®

бандеровские нищеброды запомнятся своей завистью к российским хоккеистам)

17:52 20 февраля

tolyashka

Ковальчук запомнится многим, как отличный игрок. А Третьяк уже давно великий вратарь. а тобой, мелкая кузяка. подотрутся, выкинут и забудут

16:15 20 февраля

кузяка

Ковальчук запомнится многим, как рвач и хапуга, променявший родной Спартак на Газпремовское бабло. А ты Третьяк запомнишься как бездарный чиновник, а не великий вратарь.

15:37 20 февраля

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