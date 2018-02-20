Владислав Третьяк: "Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что нападающий сборной России Илья Ковальчук​ вошел в историю. Напомним, что Ковальчук обогнал в списке лучших снайперов в истории национальной команды на Олимпийских играх Павла Буре.

- Ковальчук вошел в историю. Его будут помнить многие годы. Его надо поздравить, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады