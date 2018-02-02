Владислав Наместников: "Олимпиада – мечта каждого. Но НХЛ решила..."

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников в интервью "СЭ" отметил, что его расстроило решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры. Также россиянин отметил, что его главная цель – победа в Кубке Стэнли.

– Жалеете, что игроки НХЛ сейчас остались без Олимпиады?

– Конечно. Олимпиада – мечта каждого. Но НХЛ решила, и поделать ничего нельзя. Надеюсь, в 2022 году она вернется.

– Недавно "Тампа" и в финал, и в полуфинал Кубка Стэнли выходила. Можно ли сказать, что в этом сезоне, учитывая ваше лидерство в регулярке, любой другой результат, кроме Кубка, будет воспринят как неудача?

– Наверное, да. Считаю, у нас очень хороший шанс выиграть Кубок, и все ребята голодны до победы. Тяжело будет, если не победим. И болельщики все его ждут. Да, в прошлом году мы не вышли в плей-офф, и это говорит о том, как трудно играть в НХЛ. В то же время команды, вскакивающие на подножку поезда в плей-офф, нередко его выигрывают. Как в позапрошлом сезоне "Питтсбург". Да и "Нэшвилл", тоже восьмой в конференции год назад, едва трофей не взял. В плей-офф любая из 16 команд может победить.

– Ваша главная цель в карьере?

– Кубок Стэнли. Это самый трудный трофей, какой только существует, может, не только в хоккее, но и вообще в спорте. (Игорь РАБИНЕР)

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