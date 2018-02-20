Владислав Гавриков: "Согласен со Знарком, что к игре сборной России есть вопросы"

Защитник сборной России Владислав Гавриков отметил, что согласен с главным тренером сборной Олегом Знарком. По его словам, к игре российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане есть вопросы. Соперник россиян по четвертьфиналу определится во вторник в матче между командами Словении и Норвегии.

– Согласен с нашим главным тренером, что к игре сборной на турнире есть вопросы, без них и не бывает, – цитирует "Р-Спорт" Гаврикова. – Нам надо на мелочи серьезное внимание обращать. Не знаю, буду ли смотреть матч словенцев и норвежцев, только если по расписанию получится. Вообще мы соперников не выбираем на Олимпиаде.

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