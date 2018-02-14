Владислав Гавриков: "Проходных матчей у сборной России не будет"

Защитник сборной России Владислав Гавриков считает, что у нашей команды не будет легких матчей на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне проведут свой первый матч против команды Словакии. Начало – в 15.10 мск в среду, 14 февраля.

"У словаков хорошая команда, – цитирует ТАСС Гаврикова. – Проходных игр у нас не будет. Будем готовиться и разбирать соперника. Думаю, что у нас четыре звена лидеров, поэтому нет деления - первое или четвертое. Лед здесь немного отличается от того, на котором мы тренировались. Будет понятно на игре, но проблемой он стать не должен, все в равных условиях.

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