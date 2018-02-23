Владислав Гавриков: "Ответственность давила, но после первого периода мы успокоились"

Защитник сборной России Владислав Гавриков подвел итоги полуфинального матча Олимпиады-2018 с Чехией (3:0). На счету Гаврикова вторая заброшенная шайба в этой встрече.
- Расскажите про свой гол.
- Так получилось, самое главное - забили. На этом этапе не так важно, кто это делает, главное - выигрывать, - заявил Гавриков.
- Тренерскую установку не нарушили, подключившись так высоко?
- Если забиваем, значит, все работает. Победителей не судят.
- Вспомните, как решили подключиться в атаку?
- Не знаю, как-то ноги сами побежали.
- От Телегина ожидали такой подкидки?
- От него всегда такое ждешь.
- В первом периоде игра не складывалась у обеих команд, согласны?
- Да, команды не давали друг другу играть, очень плотно было и в средней зоне, и в обороне с атакой.
- Это же хоккей, привычный для чехов, нет?
- Думаю, что нам все равно нужно также плотно играть в обороне, не позволяя сопернику ничего создавать. В принципе, так и сыграли.
- Скованность была перед игрой? Все-таки ответственность…
- Понятное дело, может быть, ответственность как-то и давила, но после первого периода мы успокоились.
- Третий отрезок играли от счета?
- Понимали, что нельзя было получать контратаки. Нужно было самим играть осторожно и убегать в контрвыпады.
- О чем Знарок говорил после такого сложного первого периода?
- Продолжать играть в свою игру.
- Что думаете о голе Гусева?
- Уверен, что Капризов не толкал вратаря. Видел, что защитник подталкивал голкипера.
- Есть осознание, что скоро - финал Олимпиады?
- На самом деле, самый главный шаг - последний, и он же самый трудный.
- Были в курсе, что телевизионщиков не пустили на тренировку?
- Концентрировались только на своей игре.
- Говорили хоккеистам бросать по-другому, ведь у Францоуза другой хват?
- Он отличается от обычных, но мы забросили такие шайбы, где не важно, какой рукой их отражать.
- Буллитами занимались перед матчем, учитывая, что Француоз выиграл две серии?
- Нет. Ребята остаются и отрабатывают броски - но так было всегда.
- Если следующая игра против Канады, что бы это значило для сборной?
- Пока еще будет матч у них, посмотрим. Потом появится пища для размышлений. (Игорь РАБИНЕР)