Владислав Гавриков: "Ответственность давила, но после первого периода мы успокоились"

Защитник сборной России Владислав Гавриков подвел итоги полуфинального матча Олимпиады-2018 с Чехией (3:0). На счету Гаврикова вторая заброшенная шайба в этой встрече.

- Расскажите про свой гол.

- Так получилось, самое главное - забили. На этом этапе не так важно, кто это делает, главное - выигрывать, - заявил Гавриков.

- Тренерскую установку не нарушили, подключившись так высоко?

- Если забиваем, значит, все работает. Победителей не судят.

- Вспомните, как решили подключиться в атаку?

- Не знаю, как-то ноги сами побежали.

- От Телегина ожидали такой подкидки?

- От него всегда такое ждешь.

- В первом периоде игра не складывалась у обеих команд, согласны?

- Да, команды не давали друг другу играть, очень плотно было и в средней зоне, и в обороне с атакой.

- Это же хоккей, привычный для чехов, нет?

- Думаю, что нам все равно нужно также плотно играть в обороне, не позволяя сопернику ничего создавать. В принципе, так и сыграли.

- Скованность была перед игрой? Все-таки ответственность…

- Понятное дело, может быть, ответственность как-то и давила, но после первого периода мы успокоились.

- Третий отрезок играли от счета?

- Понимали, что нельзя было получать контратаки. Нужно было самим играть осторожно и убегать в контрвыпады.

- О чем Знарок говорил после такого сложного первого периода?

- Продолжать играть в свою игру.

- Что думаете о голе Гусева?

- Уверен, что Капризов не толкал вратаря. Видел, что защитник подталкивал голкипера.

- Есть осознание, что скоро - финал Олимпиады?

- На самом деле, самый главный шаг - последний, и он же самый трудный.

- Были в курсе, что телевизионщиков не пустили на тренировку?

- Концентрировались только на своей игре.

- Говорили хоккеистам бросать по-другому, ведь у Францоуза другой хват?

- Он отличается от обычных, но мы забросили такие шайбы, где не важно, какой рукой их отражать.

- Буллитами занимались перед матчем, учитывая, что Француоз выиграл две серии?

- Нет. Ребята остаются и отрабатывают броски - но так было всегда.

- Если следующая игра против Канады, что бы это значило для сборной?

- Пока еще будет матч у них, посмотрим. Потом появится пища для размышлений. (Игорь РАБИНЕР)