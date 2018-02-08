Владимир Ткачев: "Непопадание на Олимпиаду меня немного расстроило"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев заявил, что расстроился из-за непопадания в сборную России на Олимпийские игры-2018. Напомним, что хоккеист покинул список запасных национальной команды и вернулся в расположение клуба. В этом сезоне 24-летний форвард провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (22+13) очков.

– Непопадание на Олимпиаду меня немного расстроило, – сказал клубной пресс-службе Ткачев. – Но это жизнь, надо двигаться дальше. Я думаю, такие сложные моменты в жизни дают толчок к дальнейшему развитию. Поэтому не опускаем руки, работаем, тренируемся дальше и готовимся.