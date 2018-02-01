Владимир Ткачев: "Не понимаю ажиотажа вокруг Каблукова"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев в интервью "СЭ" отметил, что не расстроен в связи с непопаданием в окончательную заявку сборной России на Олимпийские игры-2018. Форвард также добавил, что не понимает ажиотажа вокруг Ильи Каблукова.

– С какими чувствами вы собираетесь в аэропорт?

– Да нормально все. Это рабочие моменты. Никаких обид нет. Определяли состав. Так получилось, что я в него не вошел. Ничего не поделаешь. Надо жить дальше.

– С другой стороны, ехать запасным в Корею – тоже, наверное, не лучшая участь.

– Так или иначе от меня ничего не зависит. Я должен просто выполнять свою работу – выходить на лед и играть. Решили так, значит, решили так.

– Слышал, что возможное участие в Олимпиаде для вас было не таким уж важным аспектом, когда вы продлевали контракт с "Ак Барсом".

– Я не скажу, что это было чем-то таким, на что можно не обращать внимания, но продление контракта было совокупностью многих вещей. Олимпиада все-таки была одной из них.

– На что способна сборная России без вас?

– Сборная очень хорошая, очень сильная. Я буду болеть за нее и желаю ей успеха.

– Когда огласили состав, и там оказался Илья Каблуков, что вы подумали?

– Я ничего не должен думать. Он хороший игрок. Отрабатывает по полной, исполняет свои функции. Я, если честно, не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг всего этого. Я считаю, что это неправильно.

– Причина ажиотажа вполне простая: на Олимпиаду едет игрок четвертого звена, который проводит на льду по 12 минут и не выходит против сильнейших троек соперника.

– В любом случае вопрос не ко мне. Тренерский штаб определял состав. И я не хочу и не буду спорить по каким-либо решениям. (Игорь ЕРОНКО)