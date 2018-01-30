Владимир Ткачев: "МОК хочет загнать команду в жесткие рамки"

Нападающий сборной России Владимир Ткачев подчеркнул, что выступление на Олимпиаде в качестве олимпийских атлетов из России не скажется на команде. По словам форварда, все знают, какую страну они представляют.

– Все разговоры о нейтральном статусе, отсутствии российского флага и прочем нашу сборную никак не коснутся, – приводит RT слова Ткачева. – Все знают, зачем мы едем в Пхенчхан. Все знают правду. Тем более что в команде собрались такие мастера, которым абсолютно все равно на эти обвинения.

Что касается формы без флага, то выдали и выдали. Если хотят, чтобы мы выступали в такой амуниции, – выступим в ней. Все ведь прекрасно знают, какую страну мы на самом деле представляем. В 1992-м отечественная сборная выиграла хоккейный олимпийский турнир, и в честь нее поднимали олимпийский флаг. Но кто теперь об этом помнит?

МОК хочет загнать команду в жесткие рамки. Возможно, это мелочи, но кого-то они могут вывести из себя. Многие не захотят выполнять данные требования. Я к этому отношусь спокойно. Запрещает МОК писать в соцсетях, из какой я страны, – и бог с ними. Для меня это труда не составит, тем более что мы едем в Пхенчхан работать, а не устраивать фотосессии. У нас есть цель, и мы будем идти к ней. Только сложные ситуации заставляют человека прогрессировать. Мы все поглощены тренировками.

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