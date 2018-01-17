Владимир Тарасенко: "Олимпиада есть Олимпиада. Будем болеть за наших"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью "СЭ" отметил, что сборная России боролась на молодежном чемпионате мира. По его словам, со стороны сложно судить о том, почему национальная команда уступила в четвертьфинале США.

– Чего не хватило нашей сборной на последнем МЧМ?

– Люди, пишущие в интернете, просто не были там, как и я, поэтому нельзя судить со стороны. Ребята бились, показывали характер. Невозможно выиграть каждый турнир.

– Как вам составы на Олимпиаду, которые напоминают евротуровские?

– Какая разница? Олимпиада есть Олимпиада. Будем болеть за наших, желаем только победы.

– Майк Бэбкок заявил, что испытывает ревность к нынешним олимпийцам, тогда как ему придет остаться дома.

– Конечно, его можно понять. Олимпиада – мечта каждого спортсмена и тренера. Неприятно, что не получится поехать, но мы не можем ничего с этим поделать. Будем поддерживать наших. (Андрей СЕРЫЙ)