Витолиньш ответил тренеру сборной США

Тренер сборной России Харийс Витолиньш сказал, что в матче группового турнира Олимпиады-2018 против США (4:0) штаб был вынужден выпустить на лед спецбригаду большинства - во время игры у них было мало игрового времени в численном преимуществе. Главный тренер американской команды Тони Гранато после поражения был недоволен тактикой россиян в этом эпизоде.

– Мы наигрываем бригаду, - цитирует "Матч ТВ" Витолиньша. - В том матче было не так много большинства, ребятам нужно игру почувствовать, остальное нас не интересует.

Напомним, в 1/4 финала сборная России сыграет с победителем пары Словения - Норвегия. Матч состоится 21 февраля. Начало игры - 10.40 по московскому времени.

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