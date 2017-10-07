Виталий Прохоров: "Капризов пока уступает Ковальчуку, Мозякину, Гусеву и Широкову"

Олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров заявил, что форварду ЦСКА Кириллу Капризову может не хватить опыта игры на крупных турнирах во время Олимпиады в Пхенчхане. В то же время он отметил, что у 20-летнего нападающего все впереди.

– Да, Кирилл заметен в ЦСКА, но он уступает другим крайним форвардам-созидателям – Ковальчуку, Мозякину, Гусеву или Широкову. А в четвертом звене ему делать нечего. Когда Капризову будет 23-24 года, он несомненно станет игроком основы сборной. Пока же ему стоит дать время, – сказал Прохоров. – Конечно, Капризова возьмут в Корею, наверняка дадут сыграть в матчах группового этапа, но попадет ли он в основу во время плей-офф – это вопрос.

Кириллу пригодился бы опыт крупных турниров – в мае на чемпионате мира он так и не сыграл. А Олимпиада будет для него первым соревнованием такого масштаба. На ней другие скорости, другая игра, ему понадобится время пообтесаться, попривыкнуть. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Два звена из СКА, Капризов под вопросом. Какой будет российская атакана Олимпиаде