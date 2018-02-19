Виталий Мутко: "У сборной России в матче со Словенией не было сыгранной команды"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью "Р-Спорту" отметил, что у сборной России очень высокий потенциал. Мутко также добавил, что в матче со Словенией (8:2) у россиян не было сыгранной команды.

- Как вам сборная России?

- Это особый вид спорта и надо к нему так и относиться. Это – хоккей (улыбается). Мы знаем высокий уровень наших ребят. Многое зависит от области психологии, решается настроем. То, что наши парни высокого уровня, знают во всем мире, и мы знаем. Со словаками повели в счете 2:0 и, видимо, подрасслабились, а потом уже собраться очень сложно. Матчи со сборными Словении и США показали, что потенциал у команды очень высокий и его надо сохранять и двигаться вперед.

- Главный тренер сборной Олег Валерьевич Знарок сказал, что мы сыграли на 60 процентов в матче со словенцами от того потенциала, что у нас есть и от того, что он хочет видеть на Олимпиаде.

- Он абсолютно прав. Там не было сыгранной команды, в таких турнирах набираешь с каждым матчем. В командных видах спорта каждая игра дает тебе сыгранность, взаимопонимание, а это очень важно.

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