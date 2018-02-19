Виталий Мутко: "У сборной России в матче со Словенией не было сыгранной команды"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью "Р-Спорту" отметил, что у сборной России очень высокий потенциал. Мутко также добавил, что в матче со Словенией (8:2) у россиян не было сыгранной команды.
- Как вам сборная России?
- Это особый вид спорта и надо к нему так и относиться. Это – хоккей (улыбается). Мы знаем высокий уровень наших ребят. Многое зависит от области психологии, решается настроем. То, что наши парни высокого уровня, знают во всем мире, и мы знаем. Со словаками повели в счете 2:0 и, видимо, подрасслабились, а потом уже собраться очень сложно. Матчи со сборными Словении и США показали, что потенциал у команды очень высокий и его надо сохранять и двигаться вперед.
- Главный тренер сборной Олег Валерьевич Знарок сказал, что мы сыграли на 60 процентов в матче со словенцами от того потенциала, что у нас есть и от того, что он хочет видеть на Олимпиаде.
- Он абсолютно прав. Там не было сыгранной команды, в таких турнирах набираешь с каждым матчем. В командных видах спорта каждая игра дает тебе сыгранность, взаимопонимание, а это очень важно.
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Дополнительная информация
- Виталий Мутко
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
hrenobl68
КОТЛИН, если бы Знарок после первого матча не сделал перестановок, то неизвестно, как бы сыграли следующие два матча. НО результат налицо и значит он все правильно сделал.
20:14 19 февраля
opepper
Откуда он вылез?
18:40 19 февраля
Якут Хан
На мой взгляд у нас сейчас баланс в первых трех звеньях шикарный. Любой из них может и забить, и пресинговать. А вот 4-е слабовато, но у них и задачи другие. Словены с янками конечно никакие))) силу команды увидим не ранее полуфинала!)
18:04 19 февраля
Якут Хан
Исключительный балбес, крайне бестолковой!))
17:59 19 февраля
КОТЛИН
У Знарка была возможность весь сезон наигрывать тройки, даже пятерки. Ведь, практически, игроки двух клубов в сборной. Но он очень любит перестановки игроков. Так, что сам виноват в недостатке сыгранности. Только выигрыш позволит сохранить место. Но ему по барабану. Он себе на уме.
17:32 19 февраля
Igrok Igorek
Бесит!
17:26 19 февраля
King's Bounty RND
Отличный анализ !
17:15 19 февраля
ЮКИ
Редчайший Балбес!
16:43 19 февраля
Lars Berger
Как только заговорил - медали пропали... Помолчите, Виталий Леонтьевич! Просто помолчите!..
16:33 19 февраля