16:29 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Виталий Мутко: "У сборной России в матче со Словенией не было сыгранной команды"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью "Р-Спорту" отметил, что у сборной России очень высокий потенциал. Мутко также добавил, что в матче со Словенией (8:2) у россиян не было сыгранной команды.

- Как вам сборная России?

- Это особый вид спорта и надо к нему так и относиться. Это – хоккей (улыбается). Мы знаем высокий уровень наших ребят. Многое зависит от области психологии, решается настроем. То, что наши парни высокого уровня, знают во всем мире, и мы знаем. Со словаками повели в счете 2:0 и, видимо, подрасслабились, а потом уже собраться очень сложно. Матчи со сборными Словении и США показали, что потенциал у команды очень высокий и его надо сохранять и двигаться вперед.

- Главный тренер сборной Олег Валерьевич Знарок сказал, что мы сыграли на 60 процентов в матче со словенцами от того потенциала, что у нас есть и от того, что он хочет видеть на Олимпиаде.

- Он абсолютно прав. Там не было сыгранной команды, в таких турнирах набираешь с каждым матчем. В командных видах спорта каждая игра дает тебе сыгранность, взаимопонимание, а это очень важно.

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https://rsport.ria.ru/interview/20180219/1132878888.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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hrenobl68

КОТЛИН, если бы Знарок после первого матча не сделал перестановок, то неизвестно, как бы сыграли следующие два матча. НО результат налицо и значит он все правильно сделал.

20:14 19 февраля

opepper

Откуда он вылез?

18:40 19 февраля

Якут Хан

На мой взгляд у нас сейчас баланс в первых трех звеньях шикарный. Любой из них может и забить, и пресинговать. А вот 4-е слабовато, но у них и задачи другие. Словены с янками конечно никакие))) силу команды увидим не ранее полуфинала!)

18:04 19 февраля

Якут Хан

Исключительный балбес, крайне бестолковой!))

17:59 19 февраля

КОТЛИН

У Знарка была возможность весь сезон наигрывать тройки, даже пятерки. Ведь, практически, игроки двух клубов в сборной. Но он очень любит перестановки игроков. Так, что сам виноват в недостатке сыгранности. Только выигрыш позволит сохранить место. Но ему по барабану. Он себе на уме.

17:32 19 февраля

Igrok Igorek

Бесит!

17:26 19 февраля

King's Bounty RND

Отличный анализ !

17:15 19 февраля

ЮКИ

Редчайший Балбес!

16:43 19 февраля

Lars Berger

Как только заговорил - медали пропали... Помолчите, Виталий Леонтьевич! Просто помолчите!..

16:33 19 февраля

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