Виктория Кулишова: "В полуфинале с Канадой мы играли лучше, чем в группе"

Нападающий сборной России Виктория Кулишова рассказала о поражении в полуфинале от Канады (0:5) на Олимпийских играх-2018.

– Какая из двух игр с Канадой удалась больше?

– В первой я провела всего три смены, потому мне сложно что-то говорить. Но играли полуфинал мы получше, чем матч в группе.

– С чем связан тот факт, что вы пропускали в начале каждого из периодов?

– Может, немного не повезло. Наверное, мы допускали ошибки. Но вот так получилось.

– В прошлом матче со Швейцарией вы забросили первую шайбу на турнире. Вы понимаете, за счет чего можно рассчитывать на успех в игре с Канадой?

– Их надо больше прессинговать, тогда они тоже начинают теряться.

– Вы не отвечали на толчки канадских хоккеисток и попытки задирать.

– А зачем? Нам не нужны лишние удаления, чтобы не играть в меньшинстве. Мы пытались сдерживать себя. Свои впечатления невозможно ни объяснить, ни описать. Сама даже не помню. Мне звонили, писали, поздравляли. Еще много кому не успела ответить.

– Дебют на Олимпиаде в 18 лет – это сильное волнение?

– Я этого не осознавала, даже когда только сюда приехала.

– Можно сказать, что в независимости от сегодняшнего результата Олимпиада уже удалась?

– Хотелось лучшего, выиграть сегодня у Канады и пройти дальше.

– Впереди матч за бронзу со сборной Финляндии.

– Будем бороться и вытаскивать из себя все, что накопили. (Дмитрий СИМОНОВ)