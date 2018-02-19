Виктория Кулишова: "В полуфинале с Канадой мы играли лучше, чем в группе"

Нападающий сборной России Виктория Кулишова рассказала о поражении в полуфинале от Канады (0:5) на Олимпийских играх-2018.
– Какая из двух игр с Канадой удалась больше?
– В первой я провела всего три смены, потому мне сложно что-то говорить. Но играли полуфинал мы получше, чем матч в группе.
– С чем связан тот факт, что вы пропускали в начале каждого из периодов?
– Может, немного не повезло. Наверное, мы допускали ошибки. Но вот так получилось.
– В прошлом матче со Швейцарией вы забросили первую шайбу на турнире. Вы понимаете, за счет чего можно рассчитывать на успех в игре с Канадой?
– Их надо больше прессинговать, тогда они тоже начинают теряться.
– Вы не отвечали на толчки канадских хоккеисток и попытки задирать.
– А зачем? Нам не нужны лишние удаления, чтобы не играть в меньшинстве. Мы пытались сдерживать себя. Свои впечатления невозможно ни объяснить, ни описать. Сама даже не помню. Мне звонили, писали, поздравляли. Еще много кому не успела ответить.
– Дебют на Олимпиаде в 18 лет – это сильное волнение?
– Я этого не осознавала, даже когда только сюда приехала.
– Можно сказать, что в независимости от сегодняшнего результата Олимпиада уже удалась?
– Хотелось лучшего, выиграть сегодня у Канады и пройти дальше.
– Впереди матч за бронзу со сборной Финляндии.
– Будем бороться и вытаскивать из себя все, что накопили. (Дмитрий СИМОНОВ)