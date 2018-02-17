Виктория Кулишова: "Сложно говорить, потому что много эмоций"

Хоккеистка сборной России Виктория Кулишова выразила радость по поводу выхода в полуфинал на Олимпиаде в Пхенчхане. В 1/4 финала турнира россиянки обыграли Швейцарию со счетом 6:2.

– Я даже не могу описать это, – призналась Кулишова. – Это невозможно описать словами. Сложно говорить, потому что очень много эмоций. Все понимали, насколько важно победить в этой игре. Мы должны были идти дальше на турнире. Все собрались вместе, подумали о своих действиях и сыграли командно. Для меня большая честь сыграть на первой Олимпиаде. Стараюсь отдаваться на сто процентов и доказывать, что заслужила место здесь. (Олимпийская информационная система)

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