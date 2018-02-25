Василий Кошечкин: "Самое сложное в финале? Было мало бросков"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Василий Кошечкин рассказал об эмоциях после финала Игр-2018. Вратарь поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему после немного неудачно концовки третьего периода.

- Это не описать словами. Счастье было на льду. Счастье выиграть медаль вместе со своей командой и со своей семьей, которая поддерживала на трибуне. - сказал Кошечкин.

- Какой момент был самым сложным в финале?

- Самое сложное – было мало бросков. Постоянно был не в игре, приходилось тяжело. Было много мыслей в голове, и не концентрировался на игре, а на своих мыслях.

- Первые два матча в плей-офф получилось отстоять на ноль. Насколько помогала команда?

- Ребята молодцы! Всем спасибо! Мы одна дружная семья – бьемся друг за друга. Что и показал последний матч.

- Трудно ли было сохранить эмоциональное равновесие после первой шайбы?

- Дело в другом. Немцы не бросали по воротам. Я практически был вне игры. И это мешало мне. Постоянно в голову приходили мысли, что это последняя игра. Чуть-чуть концовка была неудачной, но спасибо ребятам. Они мне помогли.